Vi er på vei inn i et nytt år, men hva vi bør kunne forvente av våre beste lag og individuelle utøvere?

Etter et av de mest uvanlige årene i 2020 bærer 2021 bud om en mer normal situasjon for den lokale idretten. I alle fall når det drar seg mot sommeren. Men hvor bør den sportslige listen legges for lagene og profilene i RAs dekningsområde?

Vikings inngang til nytt år er ikke den beste med masse bråk rundt Bjarne Berntsens avgang – og en økonomi som i utgangspunktet ikke tillater spillerkjøp. En løsning med delt treneransvar mellom Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen behøver også å sette seg. Her er det mye kritikk som skal motbevises. Noe av det smarteste klubben kan gjøre, om de ikke klarer å bakke opp trenerne skikkelig med penger, er nok å legge listen lavere. Zymer Bytyqi er tapt og Ylldren Ibrahimaj usikker. Det er enormt mange målpoeng. 2021 vil fort handle om å holde seg unna bunnstriden. Samtidig er det vanskelig å kommunisere ut for klubben – all den tid det i bunn ligger en meget stor forpliktelse og krav bedre resultater ved å si farvel til Bjarne Berntsen. Moderate mål, edruelighet innad og tålmodighet er fort nøkkelen.

Sandnes Ulf sviktet kapitalt på bortebane i 2020. Et helt naturlig mål for Steffen Landros menn i 2021 må være å gjøre noe med dette. Da vil mye komme av seg selv og kvalifisering til Eliteserien helt innen rekkevidde. Å snakke om et direkte opprykk er egentlig mest naturlig. Så gode er ikke Start, Sogndal og Aalesund. Samtidig skal Steffen Landro passe seg for å bli overmodig offensivt en gang til. Klubben bør også ha et mål om å treffe bedre i spillerlogistikken.

For Viking HK vil alt handle om å overleve i månedene som gjenstår av sesongen. Klarer de det vil det være en triumf. Skjer ikke det kan det fort bli to steg tilbake igjen.

Sola skal på sin side spille en cupfinale de neppe vil vinne. Samtidig vil alt handle om å klare bronse i serien. Det er mulig, men ikke sannsynlig med spillerne de nylig har mistet.

Oilers skal på sin side prøve å ta igjen Frisk i toppen av tabellen. Det er mulig, men ikke realistisk. Går ikke det vil NM-gull nærmest være et krav i DNB Arena.

Kvinnelaget til samme klubb har ikke tapt en eneste kamp så langt i 2020/2021-sesongen. Her kan ikke andre mål enn gull i serien settes. Det skal også aller helst følges opp med et NM-gull i etterkant.

Alexander Kristoff er på hell som hovedrolleinnehaver i Team UAE. Det vet han også selv. Sjansene blir langt færre i 2021. Om sykkelstjernen klarer en seier i en av de store etapperittene vil sesongen være god. Det samme gjelder om han vinner en klassiker.

For brødrene Ingebrigtsen kan 2021 bli et veldig godt år. Et OL-gull til familien er ikke usannsynlig. Jakob og Filip bør definitivt ha planer om å slå «umulige» Timothy Cheruiyot nå. For Jakob er kanskje også verdensrekorden på 3.26.00 snart innen rekkevidde. Storebror Henrik bør ha en naturlig tanke om medaljer på 5000 meter.

Den gryende skøytestjernen Peder Kongshaug blir også spennende å følge. Et naturlig mål bør være å komme seg inn i verdenscupen for å lære.

Til slutt Are Strandli og Sarah Louise Rung. Her er det enkelt. Alt vil handle om edelt metall i Tokyo i 2021 for veteranene. Rung vil neppe være tilfreds med annet enn et nytt gull eller to. For Strandli og Kristoffer Brun vil medalje være et verdig punktum.

