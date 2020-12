«Hva skal til for å få Bjarne til å bli?»

Følg RA Sporten på Facebook!

Da Thor Steinar Sandvik måtte «gå planken» tirsdag var det ikke uventet. Han bommet fullstendig både på timing og kommunikasjon rundt sparkingen av klubbikonet Berntsen. På toppen av det undervurderte han kraftig hvilken standing Berntsen har blant folket – som Viking faktisk er til for.

Resultatet ble en tsunami av reaksjoner ingen kan stå imot. Jeg leste en oppsummering på Twitter rundt tilbakemeldingene på forumene til Aftenbladet. 99,1 prosent av snaue 10.0000 tilbakemeldinger var støttende til Berntsen – etter at de nøytrale var rensket bort.

Dette handler også om at Berntsen kan spillet. I denne settingen har han spilt de retoriske kortene sine nærmest perfekt. Det handler også om at korona har sørget for at det siste live-minnet folk flest har av BB er en smilende «dinosaur» med kongepokalen i hendene på Ullevaal.

Viking som klubb hadde ikke valg. Denne «duellen» kunne bare få én vinner. Til slutt var det en klok og voksen avgjørelse Sandvik fattet.

Skulle man «tatt» Berntsen måtte man hatt noe graverende på ham – og vært villige til å bruke det utad. Det kom aldri - og det holder bare ikke å si at han skulle få en forklaring etter sesongen.

Samtidig har Sandvik neppe stått alene – i det som nærmest kan ses på som et internt kuppforsøk i Viking. Da Sandvik gikk av ba han innstendig om å ikke «pirke og plukke» for mye i det som har skjedd. Det sa han neppe uten at det er en grunn for å gjøre nettopp det – og ikke bare fordi Viking nå faktisk granskes av NFF for regelbrudd.

Klubben kommer neppe videre uten en intern oppvask nå. Det er hvordan Viking håndterer dette som langt på vei bestemmer veien videre – i alle fall om Berntsen snur og blir med videre. Skjer det ikke vil folk gå rundt og skule på hverandre.

Det er åpenbart andre enn Sandvik som har vært involverte i denne maktkampen. Da snakker vi neppe om et enstemmig styre, men også internt. Kanskje har til og med litt mer uformelle eksterne krefter har fingrer med i spillet.

For det eneste man kan være sikker på rundt en klubb som Viking er nemlig at de rundt, og i klubben, har en grad av prestisje og ambisjoner. Dette er ikke alltid forenelig med hva som er best for Viking i det lange løp og det er slett ikke forenelig med en hovedtrener/sportssjef som tar mye plass og er autoritær i stilen. Det er så absolutt Bjarne Berntsen – selv om han også er blitt mykere med årene.

Allerede da RA detonerte bomben om at han var i ferd med å returnere satt jeg to streker under at han er sjefen klubben trenger nå i kommentarform. Den oppfatningen har ikke endret seg i min bok.

Etter 20 år tett på Viking har jeg sett ledere komme og gå. Det eneste som framstår ganske klart er at de med mer moderne og inkluderende lederstiler ikke har klart å skape resultater i en slik klubb. Det gjelder spesielt selve essensen – nemlig ledelsen av A-laget. Da må du i så fall få tak i en Jürgen Klopp-aktig figur som klarer å kombinere autoritet og innovativitet til fotballfaget med voldsomme medmenneskelige evner. Disse vokser ikke på trær.

Det Berntsen definitivt klarer er å styre og å skape resultater. Om dette ender i at han blir må de rundt i Viking være mer være oppmerksomme på det og heve toleransegrensen.

Du så for øvrig mye av det samme med Petter Thoresen i Oilers. Det er direkte sammenlignbart på veldig mange plan.

Nå er selvsagt det store spørsmålet – som hele Stavanger lurer på – om Berntsen vil snu og likevel gå til forhandlingsbordet rundt en fortsettelse som sportsdirektør/sportssjef.

Om han ikke vil er det lett å skjønne det. Berntsen har all rett til å være skuffet og såret.

Skal han bli tror jeg det avhenger av flere faktorer. Han vet nå definitivt at han har Stavanger i ryggen. Så må han finne ut om han også har klubben i ryggen.

Til sist tror jeg også det vil være avgjørende hvem som blir sittende i de to styrene. Dette er neppe så enkelt at man kan gi hverandre hånden og fortsette som før.

Samtidig håper jeg det er mulig å få til en fortsettelse med Berntsen. Det er nok julegaven de fleste i Stavanger håper på nå.

Viking trenger nemlig en sterk leder.

Fortsatt.

