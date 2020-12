Følg RA Sporten på Facebook !

Det kanskje mest spesielle idrettsåret i vår levetid går mot slutten. På tross av en verdensomspennende pandemi har utøverne fra RAs nedslagsfelt holdt det i gang. Det har de også gjort med noen enorme prestasjoner.

Vi har plukket ut fem solide kandidater, men hvem som fortjener hederstittelen er det du som skal bestemme – og dette gjør du ved å gi din stemme nederst i saken eller her.

LES OGSÅ: Berntsen hedret som Årets sportsnavn i 2019

Den gule trøyen

I en sesong hvor det meste ble utsatt eller avlyst var kanskje ikke forventningene til Alexander Kristoff så store. Sykkelstjernen er i utgangspunktet på karrierens oppløp – i alle fall når det kommer til å spille hovedrollen.

Tour de France skulle han egentlig ikke kjøre. Ei heller passet løypeprofilen veldig.

Så slo han til.

I det som kan ha vært «The Last Dance» på dette nivået dundret Alexander Kristoff (33) til og vant førsteetappen i verdens største sykkelritt. Det ga dobbel gevinst og et av karrierens stolteste øyeblikk da han fikk kjøre i gul trøye dagen derpå. Den trøyen tok også laget til slutt – selv om innehaveren byttet navn. Kristoff markerte seg også i klassikerne og endte med en god sesong – selv om den ble veldig forkortet.

Rekorden

Fenomenet Jakob Ingebrigtsen har for lengst sementert sin posisjon som kontinentets beste 1500-metersløper – med storebror Filip hakk i hæl.

Supertalentet fikk også skrevet det inn i historiebøkene.

14. august dundret han inn til 3.28,68 i Monaco. Ny europeisk rekord og første gang noen nordmann har gått under den magiske 3.30-grensen på distansen. Dette var også ny U20-verdensrekord og den åttende raskeste tiden på distansen gjennom alle tider.

Selv om mulighetene for konkurranse har vært få, og Timothy Cheruiyot fortsatt er hakket bedre, har avstanden krympet ytterligere. Spørsmålet er nok nå ikke om verdens beste 1500-meterløper vil komme fra Lura, men mer når det vil skje.

LES OGSÅ: Han vant suverent i 2018

Comebacket

Selv om Viking ikke klarte å følge opp NM-gullet i 2020 med en ny tittel har definitivt en mann klart å stjele overskriftene oftere enn noen andre. Veton Berisha startet året med å hisse på seg halve Bergen. Han ville hjem til Viking og Stavanger – og følelsesmennesket snakket rett fra leveren.

Viking slo til og bladde opp 7 millioner kroner for superspissen. Diskusjonen om hvorvidt han var verdt en slik sum raste en god stund ut i sesongen.

Så giret Veton ned.

15 mål og syv målgivende pasninger har allerede betalt tilbake mye av kjøpssummen. På toppen av det fikk han vist seg fram på «Nødlandslaget».

Faktisk skal man helt tilbake til Peter Ijeh i 2007 for å finne en spiss som har scoret mer på øverste nivå i Viking enn 26-åringen.

Fortsatt best

Fortsatt er Camilla Herrem kanskje den aller beste venstrekanten i verden. Har et taktomslag og en fart som få kan matche – til tross for at hun er blitt 34 år.

Har denne sesongen også vært fantastisk god for et Sola – som har suksess under ektemannen Steffen Stegaviks ledelse.

Sterk bidragsyter til at Sola har en god medaljesjanse i serien og er klare for cupfinale – den første i klubbens historie.

Har alle muligheter på et EM-gull før året er omme.

Den lokale poengrekorden

Et fantastisk år har det også vært for Mathias Trettenes – som var en av de viktigste bidragsyterne til at Oilers sikret seg suverent seriegull – før pandemien kom.

Kanskje enda viktigere i denne kåringen er den historiske betydningen av poengfangsten hans. 56 poeng på 44 kamper i grunnserien er den høyeste summen noen spiller fra Stavanger har oppnådd i et lag her i byen. Den «rekorden» hadde stått siden Rasmus «Babu» Gjesdal herjet i Viking tidlig på 80-tallet.

Ble belønnet med proffkontrakt i Sveits – hvor han har vært strålende etter overgangen.

Sparebanken Vest er RAs samarbeidspartner i kåringen. De vil donere 10.000 kroner til et veldedig formål som vinneren selv skal velge ut.

Hvem som skal bli Årets sportsnavn i 2019, er det likevel DU som skal avgjøre. Det kan stemmes på våre Facebook-sider, eller på linken her inne, fram til julaften.

Godt valg!

Tidligere vinnere:

2019: Bjarne Berntsen

2018: Jakob Ingebrigtsen

2017: Dan Kissel

2016: Josh Soares

2015: Alexander Kristoff

2014: Ruben Smith

2013: Are Strandli

2012: Martin Strandfeldt

2011: Sarah Louise Rung

2010: Petter Thoresen

2009: Cecilie Drabsch Norland

2008: Cecilie Drabsch Norland

2007: Allan Gaarde

2006: Gunnar Johansson

2005: Gunn-Rita Dahle Flesjå

2004: Gunn-Rita Dahle Flesjå

2003: Jari Kesti