Camilla Herrem (33) og Marit Røsberg Jacobsen (25) går for VM-gull i Japan. Slik skal håndballjentene hylle fedrene som begge har gått bort.

– Det har vært en drøm for meg å spille mesterskap siden jeg var liten. Pappa betydde veldig mye for meg, og han var min nærmeste støttespiller. Jeg tror han hadde vært stolt av meg om han hadde sett meg i dag, sier Marit Røsberg Jacobsen til NTB.

Marit Røsberg Jacobsen (til venstre) og Camilla Herrem flyr høyt i VM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Faren Svein Olav var treneren hennes i oppveksten. Han ble syk i ALS og døde i 2015, bare 55 år gammel. Før han gikk bort gjorde de to en avtale om at hun skulle forfølge drømmene også på idrettsbanen.

Derfor betyr suksessen med Norge noe helt ekstra for henne.

Hun har ti mål etter tre VM-kamper. Det kan bli flere når Norge torsdag spiller mot Angola og Nederland dagen etter.

Narvik-jenta Røsberg Jacobsen er noe så sjeldent som en nordnorsk landslagsspiller i håndball.

– Det er jeg stolt av, og jeg håper jeg kan være et godt forbilde for yngre spillere også i Nord-Norge.

Herrem hadde en av sine aller største tilhengere i faren Carl Otto. Han var på plass i alle mesterskap datteren deltok i. I 2009 kom han til Kina, men reiste først til feil by og fikk en lang togtur ekstra før han fant fram til Suzhou.

Herrem mistet pappaen sin i februar i år. Han ble bare 63 år. Japan-VM er det første mesterskapet hun spiller uten ham i ryggen.

– Far og jeg snakket alltid før kamper, og jeg har jo disse samtalene i hodet uansett. Så dersom det er noe jeg tenker på, så snakker jeg jo på et vis med ham fortsatt, sier Herrem til NTB.

Hun går nå med farens giftering på hånden. Det er ikke lov under kamper, men da fester Herrem den i skolissa på venstrefoten. Slik er han med på et vis ute på banen.

– Far var veldig positiv, men også veldig realistisk. Hvis jeg ikke fikk spille så mye en periode, var det aldri «å stakkars deg». Da sa han i stedet at jeg skulle gå ut på banen «å vise at der skal du være». Slik var det i hele oppveksten. Det er nok kanskje også grunnen til at jeg er der jeg er i dag, sier Herrem.

Hat trick?

Vinner Norge sine to siste puljekamper, starter laget hovedrunden (tre nye kamper for Norge der) med fire poeng i ryggen. Det vil være et utmerket utgangspunkt med tanke på å nå semifinalen.

Dersom lagene fra B-gruppen fortsetter å gi bort poeng innbyrdes, kan det være at Norge har et forsprang på de andre allerede før den første ballen er kastet i hovedrunden.

Norge har tatt tre VM-titler i kvinnehåndball. Herrem var med å sikre to av dem (2011 og 2015).