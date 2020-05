Hard start for tidligere Viking-spiller

Følg RA Sporten på Facebook !

Julian Ryerson og hans Union Berlin får en meget tøff oppgave når 1. Bundesliga starter opp igjen til helgen. På 17. mai tar de imot serieleder Bayern München.

– Det blir store kamper fra start. Jeg gleder meg veldig til å møte Bayern. Vi vet at vi er gode hjemme. Vi var gode mot Dortmund (3-1-seier i august) og vet at vi kan være det mot Bayern også, sier Ryerson til NTB.

LES OGSÅ: KOMMENTAR: Nå trenger Norge en idrettsminister

Han ser fram til å starte opp igjen på selveste nasjonaldagen, 17. mai, med hjemmekamp mot serieleder Bayern München, etter litt over to måneder uten fotball. Union Berlin ligger på 11.-plass med 30 poeng.

– Det var veldig godt å få det bekreftet, etter at det har vært mange spekulasjoner her og der. Dette blir noe helt annet enn å trene sju og sju og ikke kunne være i nærheten av hverandre, sier Ryerson.

LES OGSÅ: Slik skal Berntsen få Viking i form til seriestart

– Hvordan ser de neste dagene ut, fram mot oppgjøret mot Bayern?

– Nå blir det fullt kjør. Vi er på treningsleir et stykke unna for å forberede oss best mulig til kampen. Vi kommer til å ha noen dager med dobbeltøkter, men det blir normalt, sier Ryerson.

1997-modellen gikk fra Viking til den tyske klubben i juli 2018. Denne sesongen har det blitt ti kamper i Bundesliga – to kamper fra start og åtte korte innhopp.

LES OGSÅ: Her er Tommy Høiland i verdenstoppen

I løpet av 41 dager, fra serien starter igjen 17. mai, til siste kamp 27. juni, skal Union Berlin spille ni kamper. Det blir hardt, forteller Ryerson.

– Det er en situasjon vi må forholde oss til. Vi må være forberedt på et hardt kjør fremover, men jeg tenker ikke så mye over det. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt. Det blir hardt, men alle har samme utgangspunkt.

LES OGSÅ: Slik tror Østenstad korona vil påvirke fotballen