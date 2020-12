Følg RA Sporten på Facebook!

Spillerbørs er en krevende oppgave for enhver journalist. Å sette en karakter på en enkeltspillers bidrag etter en fotballkamp vil aldri kunne bli helt rettferdig.

Slik blir det når du skal følge med minst elleve spillere i løpet en kamp – uten å ha tilgang til analyseverktøy.

Ofte er det også slik at du som journalist ser mest på hva som skjer når en spiller har ballen. Det er den øyet naturlig følger. Det er nok også lett å la seg blende litt for mye av mål og gode offensive prestasjoner når en karakter fra 1–10 skal settes. Eller å trekke for tøft kollektivt i karaktersetting på svake dager.

Derfor gledet det meg litt ekstra fotballfaglig at veterankeeper Iven Austbø, og det defensive stjerneskuddet Henrik Heggheim, er de to som har kommet best ut på vår spillerbørs i 2020.

Veton Berisha og Zymer Bytyqi har tidvis stått for fyrverkeri offensivt. Men duoen har også hatt sine svake kamper.

Veton hadde sågar en lang periode med måltørke før han eksploderte.

LES OGSÅ: Bytyqi avslutter i Viking nå

Å være keeper er nakent. Det er ekstremt synlig og ensomt. Tabbene til Iven Austbø blir langt mer tydelige for omgivelsene enn om Veton Berisha misbruker en stor sjanse.

Disse har 35-åringen nærmest klart å luke fullstendig bort de siste 24 månedene. Det er nesten forbløffende å se hvor god Iven har vært over tid nå. Nesten feilfri faktisk – selv om han og keeper-trener Kurt Hegre nok har funnet noen feilvalg i sine analyser.

I farten klarer jeg ikke å huske på ett eneste tilfelle denne sesongen hvor jeg tenkte at «der skulle han gjort noe helt annet». Det skal definitivt Austbø ta med seg.

På toppen av å ha luket bort feil og tabber tar Randabergs store sønn også mye av det man ikke egentlig kan forvente at han skal redde.

Redninger i den kategorien at du sitter igjen og lurer på hvordan i huleste han klarte å få fingrene på akkurat den ballen.

Resultatet er at Viking sitter på en skikkelig klassekeeper. At han har tatt dette steget midt i 30-årene er definitivt et signal om at fotballspilleres «levealder» på høyt nivå er i ferd med å forlenges. Det handler også om innsatsen han selv har lagt ned.

LES OGSÅ: Berntsen etter den siste kampen som Viking-trener

At det skjer er ikke unaturlig. Som mennesker lever vi også lengre enn før. Da skulle det bare mangle om årene man kan prestere fysisk på høyt nivå også øker. Det handler om trening, kosthold, restitusjon og kunnskap for fotballspillere. Akkurat som når det kommer til gjennomsnittlig levealder.

17 kamper med tellende karakter ble det på Austbø på grunn av en skade midtveis. Det dummeste han fant på denne sesongen var egentlig å fullføre kampen mot Start etter en saftig overtråkk.

Samtidig sier det alt om vinnerviljen. Hvor mye det betyr for ham. Følg nøye med på Austbø etter scoring. Også mot. Du finner ikke et mer animert kroppsspråk i Jåttåvågen.

LES OGSÅ KOMMENTAR: Lett å peke på problematiske 2021-forutsetninger

Vikingbørsen 2020:

Poeng i snitt og kamper med tellende karakter (krever over 30 minutter på banen):

1. Iven Austbø 6,06 (17 kamper)

2. Henrik Heggheim 5,7692 (26 kamper)

3. Zymer Bytyqi 5,6666 (24 kamper)

4. Sondre Bjørshol 5,60 (10 kamper)

5. Veton Berisha 5,50 (28 kamper)

6. Rolf Daniel Vikstøl 5.33 (12 kamper)

6. Joe Bell 5,33 (24 kamper)

8. Viljar Vevatne 5,22 (27 kamper)

9. Fredrik Torsteinbø 5,13 (29 kamper)

10. Axel Óskar Andrésson 4,78 (14 kamper)

NB! Kun spillere med over ti kamper er med i oversikten.