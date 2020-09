Håper breddeidretten kommer i gang neste uke

Følg RA Sporten på Facebook !

Utøvere over 20 år på nivået under de aller beste har flere ganger blitt skuffet over gjentatte utsettelser for igjen å kunne drive normal trening og spille kamper. Det spøker nå for gjennomføringen av en rekke serier i breddefotballen.

Regjeringen har varslet at det kommer en ny vurdering rundt den resterende åpningen av breddeidretten i midten av september. Idrettspresident Berit Kjøll krysser fingrene.

– Jeg har troen på at det blir en form for fotballsesong. Jeg er optimist.

– Og realist?

– Jeg er både optimist og realist. Men alt er avhengig av smittesituasjonen. Det hadde ikke vært mulig å starte med fotball og andre kontaktidretter i deler av Østfold nå. Det er sånt som er så ødeleggende for oss, sier hun, og refererer til smitteutbruddene i Sarpsborg og Fredrikstad.

– Jeg ser fram til en telefon fra kulturministeren der han sier at det går greit å åpne idretten med fase én. Det hadde vært det beste, sier Kjøll, som legger til at alle kontaktidretter da vil bli åpnet på lik linje.

Risiko

Kjøll sier hun har full tillit til at myndighetene gjør de riktige vurderingene for idretten.

– Jeg vet at idrett er høyt på prioriteringslisten. Risikoen forbundet med å åpne opp, mot å ikke gjøre det, ligger selvsagt hos myndighetene. Vi har gjort vårt med tanke på det vi kan levere av smittevernprotokoller, etterlevelse av disse og ikke minst utrullingen av koronavettkurs til hele idretten.

Kjøll forteller videre at breddefotballen og andre kontaktidretter hadde vært i gang i starten av august hvis det ikke hadde vært for økningen i smittetilfeller på sensommeren.

– Vi var noen få dager unna å starte breddesesongen for fullt. Basert på vårt møte med myndighetene 10. august forventet vi å få beskjed om en snarlig åpning. Vi skulle ha et møte mellom norske idrettsledere og kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H), som jeg gledet meg så mye til. Så kom den fryktede smitteboomen, og da måtte vi holde igjen. Da ble jeg, og flere med meg, skuffet.

Hun sier hun skjønner frustrasjonen til dem som vil komme i gang, men minner om at det er viktig å ha respekt for smitteverntiltakene.

– Alle har stått på for å få i gang idretten. Statsministeren har stått på, og både helseministeren og kulturministeren er genuint interesserte i å få i gang idretten.

Frykter frafall

Breddeidretten, og spesielt kontaktidrettene, har siden i sommer ventet på et svar på når de kan komme i gang med seriespill og konkurranser. Det er heller ikke lov med fullkontaktstrening. Det bekymrer Kjøll.

– Er det noe jeg virkelig frykter i rollen min som idrettspresident, er det frafall. Samfunnet har ikke råd til å se et stort frafall i idretten som følge av koronaen. I tillegg frykter jeg redusert aktivitet og stram økonomi. Alt dette henger sammen og vil bli som en ond sirkel hvis man ikke bryter den opp. Mindre penger i klubbkassene kan bety redusert aktivitetstilbud, høyere kontingent for medlemmer, som igjen kan bety at færre har råd til å delta i idretten.

Hun har følgende appell til alle som har gått lei, mistet motivasjonen og vurderer å slutte med organisert idrett:

–Det har vært jobbet veldig bra rundt omkring i klubber. Jeg synes jo at de som velger å slutte nå bør tenke seg om en gang til. Jeg er ganske sikker på at de vil vende tilbake i det øyeblikket hele breddeidretten er i gang igjen, sier Berit Kjøll.

