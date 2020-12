Følg RA Sporten på Facebook!

– Ståle ringte meg i forrige uke. Jeg har jo spilt for Ståle selv. Jeg anser ham som den beste treneren jeg har hatt. Vi tenker fotball ganske likt. Jeg har alltid hatt god kontakt med ham siden den gangen jeg spilte for ham i FC København. Det var ganske enkelt å svare ja om jeg ville være med, sier Hangeland til NTB.

Torsdag ble Solbakkens trenerteam presentert. I tillegg til Hangeland blir Kent Bergersen blir assistent, Andrew Findlay blir analysesjef og Frode Grodås fortsetter som assistent med ansvaret for keeperne.

Hangelands rolle er nyopprettet og skal ifølge NFF gå ut på å følge opp enkeltspillere på landslaget på og utenfor banen. I tillegg vil han hjelpe til med sin kompetanse om forsvarsspill.

– Det er utrolig inspirerende å få være med på det. Det er forhåpentligvis noe jeg kan noe om etter en lang karriere selv. Jeg kommer til å kaste meg inn i det med liv og lyst, sier 39-åringen med 91 landskamper for Norge.

Reise

Hangeland har vært tilknyttet TV 2 den siste tiden i forbindelse med mesterliga og Premier League. Han har fungert som en konsulent der og blir værende på skjermen fram til årsskiftet. Så starter han i den nyopprettede stillingen i forbundet.

Rogalendingen, som fikk 238 kamper i Premier League, vil være aktiv også mellom landslagssamlingene og reise rundt.

– Ja, det blir nok en del av det. Det blir nok relativt begrenset fram til en vaksine kommer, men jeg ser for meg at det blir en viktig del av jobben, sier Hangeland, som vil følge opp ikke bare landslagsspillerne, men også de som er aktuelle, og de som kan komme til å bli det.

– Alle skal føle seg sett og fulgt opp. De må vite hva som kreves om du er høyreback, sentral midtbane eller spiss – hvordan Ståle vil ha det. Min ambisjon er at de skal vite det, sier han.

Ikke på grunn av Sørloth-saken

Han utdyper at NFF også ønsker at Hangeland kommuniserer en rød tråd til aldersbestemte klasser på landslaget i tillegg.

– Sånn at mange ser at hvis de gjør de og de tingene rett, er det en vei til å representere Norge på A-nivå.

Hangeland avviser at jobben er opprettet med tanke på bråket i høst med tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth.

– Det er ikke konkret med tanke på noe som skjedde i høst. Jeg har full tiltro til at landslagsteamet og spillergruppen finner gode måter å jobbe på sammen. Min erfaring på et og et halvt tiår er at det er ekstremt mange bra folk i støtteapparat og blant spillerne. I all hovedsak handler det om sportslige ting, forklarer han.

