Sola slo voldsomt tilbake

Trener Steffen Stegavik har vært klar i talen på at avansement til kvartfinalen i årets turnering er det åpenbare målet. Samtidig har han pekt på at ungarske Motherson er klare favoritter i puljen etter resultatene de har hatt i år. Forrige helg fikk Sola erfare det og tapte hjemme for ungarerne.

Oppgjøret i idrettshallen mot CSM Targu Jiu, som var spådd som det svakeste laget i puljen, ble dermed ekstra viktig etter hjemmetapet. Sola innfridde også. Til de grader faktisk.

I realiteten var oppgjøret kjørt allerede til pause. Da ledet Sola med 23–10 i Stavanger idrettshall. Hjemmelaget ledet smått utrolige 9–1 allerede etter sju minutter av oppgjøret. Det var kort prosess fra avkast.

Steffen Stegaviks mannskap ga seg ikke før de hadde satt inn 40 scoringer. Bortelaget vant dermed den andre omgangen, men det er kanskje ikke helt unaturlig slik stillingen var at Sola slakket av noe.

Janne Eklo ble også utvist for Sola på tampen.

Dermed står Sola med fire poeng etter de tre første kampene og har et OK utgangspunkt sett mot avansement.

Toppscorer for Sola lørdag ble straffespesialisten Lene Kristiansen Tveiten – som nå også deltar stadig mer i åpent spill. Hun stansen på åtte scoringer. Camilla Herrem leverte også solid med sju mål. Begge disse to hadde en uttellingsprosent på hundre på sine avslutninger i oppgjøret.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Håndball, EHF European League kvinner

Sola – CSM Targu Jiu 40–29 (23–10)

Stavanger idrettshall

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Rikke Marie Granlund, Johanna Fossum – Janne Eklo 3, Malin Holta 2, Martine Wolff 3, Kaja Horst Haugseng 3, Lene Kristiansen Tveiten 8 (6), Hanna Ræstad, Maja Magnussen 2, Kristiane Knutsen 1, Ine Marie Terland 3, Kristina Novak 6, Martha Barka 1, Hege Holgersen Danielsen 1, Camilla Herrem 7.

Toppscorer CSM Targu Jiu: Gavrila Frantilescu 8.

Utvisninger: Sola 6x2 min. CSM Targu Jiu 4x2 min.

Rød kort: Janne Eklo, Sola.

---