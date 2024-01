Sola med dobbeltgevinst tross snøkaos

Først ble kampen utsatt med to timer. Deretter én time til. Kvelden i Åsenhallen ble av det langdryge slaget.

Snøkaos på Østlandet førte til at omtrent halvparten av Follo-spillerne ikke kom seg av gårde med fly tidsnok. Dermed ble kampstart utsatt i lang tid, noe som førte til at flere av de 600 som hadde løst billett allerede var i seng og måtte vente til morgenen etter for å få med seg resultatet.

Sola-trener Steffen Stegavik er godt fornøyd med hvordan det ble håndtert.

– Vi fikk tidlig beskjed, og var ikke i hallen før 18.45. Det ble egentlig bare én time lenger enn vanlig. Vi fikk sett på Norge-Portugal, sier Stegavik til RA – og fortsetter:

– Det var likt for begge lag, og verre for de åtte fra Follo som ble sittende fast på Gardermoen. Vi fikk tross alt sitte noen timer ekstra hjemme i sofaen.

350 barn

Utsettelsen fikk også konsekvenser på tribunen. Av de 600 billettene som var løst til kampen var 350 av dem barn fra klubben.

– Det er mest synd for dem egentlig. At de ikke fikk vært her, sier treneren.

Sola Håndball slo Follo uten å imponere. (Kristoffer Knutsen)

Klasseforskjellen skal være stor mellom Sola og Follo, noe også kampen gjenspeilte. Oppgjøret var midt mellom to viktige kamper i EHF European League. Det førte til at spillere ble hvilt mer enn vanlig. Nesten hele troppen var i spill.

– Vi fikk rullert, og det var kampplanen. Vi skal være bedre enn Follo, sier Stegavik.

To Sola-poeng

– Hva synes du om kampen da?

– Helt grei gjennomføring. OK minus egentlig. Det skulle mye til for å tape mot Follo. Vi slapp oss ned, men klarte å gjennomføre og sikre to poeng, sier Stegavik.

Det ble også hjemkomsten til Guro Berland Husebø. Den tidligere Sola-vingen gikk til Follo i sommer. I Sola er nemlig venstrekanten fast besatt av landslagsprofilen Camilla Herrem.