Utnyttet ikke stjernens rom

Sola klarte ikke å fortsette den gode trenden de startet Europa-sesongen med i Malaga forrige helg. Ungarske Motherson ble for sterke.

– Jeg synes vi rotet bort kampen selv. For mange tekniske feil, og de fikk kontringsmålene vi hadde snakket om på forhånd. Vi må ha sikre skudd. På forhånd var vi enige om at de ville ta oss på fart om vi tillot det. Det gjorde vi, sier Camilla Herrem til RA.

Det var en jevn åpning på kampen i Stavanger Idrettshall, og lagene fulgte hverandre de 15 første minuttene. Deretter skaffet Motherson seg solid luke. En sterk Sola-avslutning på første omgang førte til at det kun var 13–16 på måltavlen da pausesignalet kom.

Sola-keeper Rikke Marie Granlund hadde flere viktige redninger for å holde gultrøyene inne i kampen i starten. Stjernespillerne i Sola ble derimot mer fraværende.

Det var ikke mange mål Camilla Herrem og Kristina Sirum Novak sto for. Duoen tok VM-sølv med Norge i desember, men klarte ikke prege kampen nevneverdig. Novak måtte attpåtil av for skadebehandling etter rundt fem minutter av andre omgang. Hun og Herrem endte med henholdsvis to og fire mål.

De manglende scoringene fra stjernene var ikke med på å hjelpe Sola til å hente inn Mothersons ledelse. På tross av en god opphenting litt over midtveis i andre periode ville det seg ikke. Det kan også få konsekvenser for veien videre.

At Herrem ble tatt ut av Motherson er langt fra noen overraskelse, ettersom hun i en årrekke har vært blant verdens beste kantspillere. Sola-profilen er derimot overrasket av responsen fra laget.

– Vi utnyttet ikke at de sto nede på meg. Det hadde vi snakket om på forhånd, og var bare en av mange ting vi ikke gjorde som avtalt, sier Herrem.

Tapet av to poeng kan nemlig gjøre en eventuell vei videre i Europa vesentlig vanskeligere. Dersom de tar seg videre via andreplassen møter de en gruppevinner i kvartfinalen. Ved gruppeseier vil de møte et lag som kom på andreplass.

Herrem er likevel sterk i troen på at de kan snu situasjonen på bortebane i Ungarn. Tidligere har de slått Motherson.

– Om vi skjerper oss på bortebane er vi ikke skremt av det her, sier hun.

Allerede onsdag tar gultrøyene imot Follo til hjemmekamp i Rema 1000-ligaen i Åsenhallen, før CSM Targu Jiu kommer til Stavanger Idrettshall for kamp ny kamp i Europa.

---

KAMPFAKTA

EHF European League, gruppespill.

Sola Håndball-Motherson Mosonmagyarovari 28–32 (13–16)

Stavanger Idrettshall.

Toppscorer Sola: Malin Holta 5.

Toppscorer Motherson: Eszter Toth og Laura Udvardi 5.

Utvisninger: Sola 1 x 2 min., Motherson 4 x 2 min.

---