Sola-spiller tok ny rolle med storm: – Helt sjokkerende

Det har stort sett bare vært kast fra sjumeteren for Kristiansen Tveiten etter hun kom til Sola for litt over to år siden. I kampen mot Fredrikstad ble det ni mål, der seks av dem var ordinære spillemål. Scoringene var til og med flere enn landslagsspiller Kristina Sirum Novak.

– Helt sjokkerende for meg. Jeg har slitt mye med uttelling på spillemål, og egentlig bare bestemt meg for å gjøre slik jeg gjør på trening. Der har det vært lettere fram til nå, sier Kristiansen Tveiten til RA.

Salget ga plass

Støtten kommer raskt fra trener Steffen Stegavik. Han har fulgt henne gjennom de to årene, og finner glede i prestasjonene hennes etter salget av Live Rushfeldt Deila til danske Esbjerg.

– Det som er litt gøy med å selge noen er at andre tar plassen og står fram. Lene har vært tålmodig i over to år. Hun er inne i måten vi spiller på og forstår det, sier Stegavik.

– Tror du hun kan prestere på samme nivået i Europa?

– Ja, det har jeg troen på. Fredrikstad er et norsk topplag, og det er sånn sett nivået vi møter i Europa, sier treneren.

Kristiansen Tveiten ser selv at salget av Rushfeldt Deila fikk konsekvenser for laget generelt, og henne spesielt.

– Det blir kanskje mer rullering, og for meg er det mer spilletid, sier hun.

Lene Kristiansen Tveiten spilte en drømmekamp da Sola knuste Fredrikstad. (Kristoffer Knutsen)

Kristina Sirum Novak, Martha Barka, Martine Wolff og resten av Sola forsvarte seg godt mot Fredrikstad. (Kristoffer Knutsen)

Medaljekampen

Seieren mot Fredrikstad var av det viktige slaget for Sola. De står i starten av en intens kampperiode med 14 kamper på halvannen måned. Med to poeng i Åsenhallen har de los på tredjeplassen i Rema 1000-ligaen.

– Vi måtte vinne for å være med i kampen om medalje. De slo oss jo i fjor, så det var ekstra viktig, sier Kristiansen Tveiten.

Sola-nykommer Janne Håverlsrud Eklo i aksjon mot Fredrikstad. (Kristoffer Knutsen)

Malin Holta i aksjon mot Fredrikstad. (Kristoffer Knutsen)

Tap i begge kampene mot Fredrikstad forrige sesong bidro til at Stegavik ble overrasket av den kontrollerte seieren.

– Det hadde jeg ikke forventet. Vi var gode bakover, og hadde god keeper. Vi kom oss også framover etter hvert. Vi har fått flyt nå, og da er det enklere å ta kamp for kamp i den hektiske perioden vi er inne i, sier Sola-treneren.

Sola-trener Steffen Stegavik på sidelinjen. (Kristoffer Knutsen)

Søndag møter de Motherson i Stavanger Idrettshall til gruppespillskamp i EHF European League.

---

KAMPFAKTA

Rema 1000-ligaen, håndball.

Sola-Fredrikstad 32–22 (15–10)

Åsenhallen, 460 tilskuere.

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Janne Håvelsrud Eklo, Malin Holta 2, Martine Wolff 2, Kaja Horst Haugseng 1, Lene Kristiansen Tveiten 9, Hanna Stormyr Ræstad, Rikke Marie Granlund, Maja Magnussen 4, Johanna Fossum, Kristiane Knutsen 2, Ine Marie Terland 1, Kristina Sirum Novak 8, Martha Barka, Hege Holgersen Danielsen, Camilla Herrem 3.

Toppscorer Fredrikstad: Julie Hulleberg 9.

---