Nå har Sola startet operasjon overtalelse

Sola — Det har lenge framstått sannsynlig at den store Sola-suksessen de siste tre årene kan få seg en brems etter 2023/2024-sesongen er over. Trener Steffen Stegavik har kontrakt ut 2026, men flere av nøkkelspillerne har utgående avtaler. Disse er både attraktive, og i en alder som gjør at et steg til mer pengesterke klubber vil være naturlig.

Første kvinne ut døren i denne kategorien ble Live Rushfeldt Deila (23). Landslagsspilleren ble solgt til mesterligaklubben Esbjerg forrige uke.

I stedet for å se på at de beste forsvinner i kjølvannet har Sola nå lagt en offensiv plan for hvordan man kan bruke salget som et springbrett for å opprettholde satsingen fra de siste årene. Tankegangen er ikke helt ulik den Viking FK har gjennomført med suksess de siste årene.

Tjente flere hundre tusen

Etter det RA kjenner til var nemlig Rushfeldt Deilas overgang til Danmark ganske så lukrativ for Sola – i det som er en liten håndballøkonomi. Det var ikke snakk om hundre tusen kroner, slik flere medier spekulerte i, men ganske mange hundre tusen kroner rett på bok. Det høres kanskje ikke mye ut for dem som følger fotball, men økonomien i kvinnehåndballen er en helt annen.

På tross av suksessen de siste årene har ikke Sola klart å øke inntektene på andre områder i et like forrykende tempo som de har tatt steg sportslig. Det har gjort at ingen av spillerne i praksis har vært heltidsprofesjonelle. Selv Camilla Herrem jobber noe utenom. Utover de aller største stjernene har lønnen vært beskjeden.

Salget av Rushfeldt Deila var såpass innbringende at klubben umiddelbart kunne skaffe seg en erstatter i form av Janne Eklo. De kan nå også se på muligheten for solide forbedringer i avtalene til spillere som Kristiane Knutsen og Kristina Novak.

Daglig leder Svein Gaute Hølestøl ønsker ikke å kommentere tall når RA spør, men bekrefter at forrige ukes salg til Esbjerg var såpass stort at det har åpnet dører.

– Det stemmer at salget forbedrer muligheten vår til å opprettholde satsingen fra de siste årene vesentlig. Vi er i full gang med prosessen med å forlenge. Det er noen av våre som helt sikkert er attraktive for andre. Nå tror vi at vi kan gi et tilbud som gjør det attraktivt å bli. Lyden virker god, sier Hølestøl til RA.

Det stemmer at salget forbedrer muligheten vår til å opprettholde satsingen fra de siste årene vesentlig. — Svein Gaute Hølestøl

Han bekrefter at samtalene med Kristiane Knutsen og Kristina Novak nå er i gang. Sistnevnte spilte nylig VM for Norge og er sannsynligvis den aller mest attraktive enkeltspilleren for større klubber i forhold til alder og kvalitet.

– Vi er i gang og har sendt forslag om forbedret kontrakt. Så må vi kanskje strekke oss litt ekstra. Ballen er hos henne og agenten nå, men jeg ser det ikke som urealistisk å få til. Samtidig vet vi at hun er en god spiller. På et tidspunkt er hun moden for å gå videre, sier Hølestøl.

Kristiane Knutsen er sterkt ønsket med videre i Sola. (Kristoffer Knutsen)

Han tror samtidig ikke at Novak er der at hun vil ut bare for å oppleve et eventyr.

– Hun ringer nok heller Thorir Hergeirsson og spør hva som er best for utviklingen. Jeg tror ikke hun drar ut uten at hun vet hun får en sentral rolle i et godt lag.

Klubbens daglige leder peker på at den norske ligaen er god i forhold til utvikling – selv om pengene ikke er de samme som i mange ligaer i utlandet. Resultatene til norske lag i Europa vitner også om det.

Det er heller ikke bare spillere som Novak og playmaker Knutsen som må beholdes.

– Maja Magnussen er også viktig. Kaja Horst Haugseng også. Hun har utviklet seg mye i år. Det er mange gode vi ønsker å ha med videre. Får vi noen av de større navnene på plass er det ofte lettere for de andre å signere, sier Hølestøl – og håper på en bjellesaueffekt.

Trener Steffen Stegavik understreker også overfor RA viktigheten av å gjøre et skikkelig forsøk på å beholde de beste spillerne. Kontinuitet er uhyre viktig. Han forteller også at han lever godt med å miste en av sine aller beste midt i sesongen når det kan gagne Sola i lengre perspektiv. Spesielt siden en erstatter var på plass så raskt.

– Totalen blir ekstremt bra her på lengre sikt for Sola vil jeg si.

LES OGSÅ: Nå har Sola erstattet Rushfeldt Deila

Beinhard januar

Det viktigste for treneren i det korte bildet nå er likevel sesongen som tar til igjen allerede 3. januar. Etter en måned med VM-spill ruller det nå på både med kamper i serie, cup og EHF European League. Faktisk skal de spille ni kamper bare i den første måneden i 2024.

Spillerne er nå inne i en seks dager lang juleferie.

– Det er viktig. Det blir ikke noen frihelger for spillerne før slutten av mars. Så går vi i gang med treninger i romjulen, sier Stegavik.

Daglig leder Svein Gaute Hølestøl i Sola sammen med trener Steffen Stegavik. (Espen Iversen)

Han er ikke så bekymret for at Sola skal se slakke ut etter en så lang kamppause.

– Nå har vi fått litt erfaring med et slikt kampkjør og vet hva som kreves. Vi har trent godt nå i pausen. Mest fysisk. Så må vi i gang med økter med trøkk og samspill i romjulen. Det blir ikke mange treninger på oss i tiden etter det med så mange kamper og reising.

Han mener stallen bør takle kjøret. Det er to spillere i hver posisjon og ingen skader å snakke om.

– Hvordan vil dere prioritere i forhold til serie og spill i Europa?

– Vi satser like mye på begge deler og setter ikke det ene foran det andre. Serien er viktigst, men vi har et mål om å komme til kvartfinale i European League også. Så får vi se underveis hvordan det går i forhold til om vi må foreta prioriteringer. Vi har spilt tre kamper i uken to år på rad før dette. Det første året var stallen vår mye mindre, avslutter Stegavik.

LES OGSÅ: Sola har solgt stjernespiller

---

FAKTA

Slik er Solas program i januar:

3. januar Oppsal-Sola

7. januar Costa Del Sol Malaga-Sola

10. januar Sola-Fredrikstad

14. januar Sola-Motherson Mosonmagyarovari

17. januar Sola-Follo

20. januar Sola CSM Targu Jiu

24. januar Fana-Sola

27. januar Sola-Larvik

31. januar Vipers-Sola

---