Nå har Sola erstattet Rushfeldt Deila

Sola — Janne Håvelsrud Eklo (27) signerte torsdag en avtale ut sesongen med gultrøyene. Bakspilleren er Byåsens eiendom, men kommer på lån ut sesongen. Eklo har vært en av de flittigste målscorerne i REMA 1000-ligaen denne sesongen og står med 58 scoringer. Det gir en ellevte plass på toppscorerlisten.

– Vi måtte han en god erstatter om vi skulle slippe Live midt i sesongen. Vi var gjennom flere navn, men det ble naturlig å se mot Byåsen med de økonomiske problemene klubben har hatt, sier trener Steffen Stegavik.

Daglig leder Svein Gaute Hølestøl forteller at Sola overtar lønnsbetingelsene til spilleren og plusser på litt på toppen av hva hun har i Byåsen for å få henne leid inn for den neste halvåret.

Saken oppdateres …