Optimisme rundt Herrem-skade: – Har gått veldig fint

Solas superstjerne, med fast plass på den norske venstrevingen, Camilla Herrem pådro seg en skade i det høyre kneet i semifinalen mot Danmark. Det gjorde at hun ikke fullførte kampen Norge vant 29-28 etter ekstraomganger.

Snaut 14 timer etter kampslutt møtte den norske troppen mediene i Silkeborg.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson oppdaterte om status for Herrem.

– Hun gikk på to bein til frokost, og det er det jeg vet. Jeg får status på henne etterpå, sa han til NTB.

En time senere snakket hun selv med pressen. Kantstjernen går langt i å friskmelde seg selv foran søndagens finalekamp.

– Det har gått veldig fint. Jeg var litt spent, men det var bare en slagskade og da går det greit. Man er litt stiv, men det tåler man, sa Herrem til NTB.

Hun hadde en relativt normal natt.

– Det var bare en merkelig følelse. Jeg iset det ned og gjorde alt jeg skulle. Jeg har ikke tenkt på det i løpet av natten. I går var jeg litt mer stresset da jeg satt på benken.

Semifinalen var svært dramatisk og Henny Reistad ble den store helten med seiersmålet i siste sekund.

– Det er nok et bevis på at man må spille til fløyta går og at det er mulig å snu kamper. Hvert fall hvis du ser det er ting du kan gjøre noe med. Om du blir utspilt på ditt beste er det vanskelig, men når vi ser at vi kan endre noe kan man snu det, sa Hergeirsson.

Finalen har avkast 19.00 søndag.