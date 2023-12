Stjernespiller ferdig i Sola Håndball

Bakspilleren gjør overgang til den danske toppklubben Team Esbjerg. Det melder Sola Håndball.

– Team Esbjerg HK kontaktet oss med en henvendelse om muligheten for å kjøpe Live Rushfeldt Deila ut av sin nåværende kontrakt i Sola. Sola Håndball har vurdert dette godt opp mot sportslige målsettinger, på kort og lang sikt. Gjennom hele prosessen har det vært en god dialog mellom klubbene, sier Sola-sjef Svein Gaute Hølestøl i en pressemelding – og fortsetter:

– Live har vært en viktig del av Sola i de siste sesongene, og kommer til å bli savnet i klubben. Alle i Sola ønsker henne all lykke til videre i sin håndballkarriere i Esbjerg. Det er flott at Sola Håndball igjen utvikler spillere, som drar videre til klubber i toppen av Champions League.

I Esbjerg blir Rushfeldt Deila lagvenninne med blant andre de norske landslagsspillerne Nora Mørk, Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen, Julie Bøe Jacobsen, Sanna Solberg-Isaksen og Henny Reistad.

– Jeg har trivdes veldig i Sola og er veldig glad for at jeg valgte å komme hit i 2021. Jeg har spilt og lært masse de 2,5 årene jeg har vært her, og gleder meg til nye utfordringer. Jeg har lært masse av både medspillere og Steffen, og jeg kommer til å savne gjengen! Jeg er veldig takknemlig for at Sola var villig til å la meg få dra når muligheten bød seg. Det å få spille på et av verdens beste lag, og spille Champions League er drømmen min, sier Rushfeldt Deila.