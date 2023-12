Herrem før semifinalen: – Man gleder og gruer seg samtidig

For det er litt ambivalent. Camilla Herrem våknet opp på hotellet i Silkeborg og fikk nærmest hjertet i halsen.

– Det var jo ikke kamp, men det er den gleden. Man gleder og gruer seg samtidig. Følelsene er i sving allerede, sier landslagsveteranen.

Hun og håndballjentene møter Danmark til VM-semifinale i den danske byen Herning, nærmere beste Jyske Bank Boxen. Der har Herrem vært med på flere finaler og store kamper gjennom den lange landslagskarrieren.

At Norge og Danmark møtes i semifinalen etter fjorårets EM-finale byr også på noen revansjerende tanker for danskene. Det endte tross alt med norsk gull da, og nå er VM på hjemmebane snudd om til bortebane for Norge. Reisen fra DNB Arena i Stavanger har fått sin endestasjon midt på Jylland etter en mellomlanding i Trondheim.

Herrem tror det EM-finalen kan spole gjennom i bakhodet til spillerne.

– Det var på en måte noe som skjedde i fjor, så man har det kanskje i bakhodet. Alt kan jo skje i disse kampene. Det skjedde da, så tenker de at noe annet kan skje nå, sier hun.

Norges naboduell er lagt til klokken 17.30, mens Sverige og Frankrike spiller fra 20.30. Det gjør at Norge og Danmark tapte kampen om den beste TV-tiden.

– Alle TV-kanaler som kommer til semifinale, ønsker seg det seneste kamptidspunktet for å fange flest mulige seere. Men internt i Viaplay har vi også to land (Sverige og Norge) å ta hensyn til i en sånn fordeling, og da kommer det enda flere hensyn i spill, sier Viaplays norske sportssjef Kristian Oma til NTB.

– Til slutt er det uansett ikke vi som bestemmer, og selv om vi trolig ville fått enda flere seere med senere kamptidspunkt – tror vi det blir veldig mange nordmenn som starter fredagskvelden på TV3 og Viaplay i det som trolig blir en kanonkamp mot Danmark, fortsetter han.

Jeg elsker at det er liv i hallen, enten det er buing eller lyd elsker jeg å høre det. — Camilla Herrem

Herrem elsker lyd

Danmark har ikke vunnet et mesterskap siden OL i 2004, mens Norge står med 13 titler siden den gang.

Selv om flere nordmenn uansett vil benke seg foran TV-apparatet for å se håndballjentene er det også ventet et kraftig kok i Boxen.

– Danskene er flinke til å bue. Hva skjer da?

– Jeg elsker at det er liv i hallen, enten det er buing eller lyd elsker jeg å høre det. Uansett om det er mot oss får man ekstra energi av det, sier Herrem.

I onsdagens semifinale fikk hun også sett livet i hallen via TV-skjermen.

– Det blir så gøy. Da jeg så kampen på TV med full hall og mye liv tenkte jeg at det blir kult å spille der selv, sier hun.

Forrige opplevelse der var i 2020. Da herjet koronapandemien, og landslagene spilte foran tom hall.

– Det blir noe helt annet på fredag, slår Herrem fast.

Mørk og treneren

For noen er det også en spesiell kamp. Til daglig spiller landslagskollegaene Nora Mørk, Henny Ella Reistad, Kristine Breistøl og Sanna-Solberg-Isaksen i Esbjerg. Der har de Danmarks landslagstrener Jesper Jensen som sjef, men fredag er de motstandere.

– Jesper kjenner meg godt, så det blir spennende å se hva han gjør, sier Mørk om møtet.

Nora Mørk kjenner godt den danske landslagssjefen. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Han er en utrolig dyktig trener og et godt menneske. Vi brukte litt tid på å lære hverandre å kjenne, legger hun til.

Jensen gir seg i Esbjerg til sommeren. Kontrakten til Mørk løper da også ut, og foreløpig er det uklart hva hun velger å gjøre etter det.

I fjor scoret Mørk åtte mål i EM-finalen mot nettopp Danmark. Der ble 12–15 til pause snudd til norsk 27-25-seier.

– Det blir to gode lag som møtes. Selvfølgelig er det ekstra gøy å spille mot Danmark i Danmark. Det har stort sett gått bra i Boxen, og jeg har mange gode opplevelser derfra, sier Mørk.

Hun kommer også med en dom over det danske laget.

– Inntrykket er at de har et sterkt forsvar og godt målvaktspill. Det er litt som oss, og de har god bredde. Vi har mest fokus på oss selv, men Danmark har sett bra ut.