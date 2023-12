VM-kvartfinale tirsdag: Herrems beste og verste etter 300 landskamper

Tirsdag møter Norge Nederland i VM-kvartfinale i Trondheim. Det norske laget kommer fra 23-24-tap mot Frankrike.

Herrem har bare fem kamper opp til Karoline Dyhre Breivang (305). Hun er utespilleren med flest landskamper.

Keeper Katrine Lunde topper med 347. Herrem og veteranmålvakten deler rom under VM, og det betyr at det er 647 landskamper fordelt på 18 kvadratmeter på hotellet i Trondheim.

Det er også over 80 år til sammen på værelset. Lunde (43) er troppens eldste foran Herrem (37).

Herrem har opplevd mange topper og noen dype daler i sin landslagskarriere. Dette sier hun om fortid og framtid:

Høydepunktet: – OL i 2012 (norsk gull). Jeg husker faktisk kvartfinalen mot Brasil best. Vi lå under ved pause, men det var ro i garderoben likevel. Etter seieren mot Brasil hadde jeg en trygghet på at dette kom til å gå bra, at vi skulle sikre gullet.

Bunnen: – Rio-OL 2016 (norsk bronse). Jeg hadde det avgjørende skuddet mot slutten av kampen (semifinalen) mot Russland. Det er sikkert noe jeg alltid kommer til å huske.

Neste store mål: – Det er OL (neste år) som kommer nå.

Karrieren videre: – Så lenge motivasjonen min er der, og jeg er god nok, har jeg ingen tidsperspektiv på hvor lenge jeg vil holde på. Så det er absolutt mulig at jeg fortsetter på landslaget etter OL.

Om kamprekorden til Lunde: – Legenden kan egentlig få ha den rekorden. Katrine spøkte i går om at «jeg gir meg ikke før du gir deg».

Søvn etter tapet for Frankrike søndag: – Sist jeg så på klokka var den 02.30.

Veien videre i VM: – Jeg så halvannen omgang av Nederland etter vår kamp mot Frankrike. De spiller bra. Vi kjenner dem godt. Spiller vi godt forsvar, skal vi få brukt vårt tempo mot dem.

Om cupspill i VM: – Da er det alt eller ingenting, og det liker jeg.

---

Dette er håndballspilleren Camilla Herrem:

Alder: 37 år (8. oktober 1986)

Klubb: Sola.

Landskamper/-mål: 300/878.

Debut landslag: 2006 mot Sverige.

Flest mål i landskamp: 11 mot Slovenia i 2021.

