Tre lokale innslag i EM-troppen

– Jeg har fulgt med på norsk herrehåndball i mange år, og jeg tror ikke vi har hatt så mange spillere i god form på samme tid før, sa Wille på pressekonferansen i Trondheim mandag.

Hardtsatsende Kolstad hadde hele ni spillere med i den 35-mannssterke bruttotroppen. Sju spillere fra klubben er med i den endelige troppen.

Stjernespiller Sander Sagosen er selvsagt blant Kolstad-spillerne som er tatt ut.

– Det er lenge siden jeg har sett han så god som det jeg har sett han i det siste, sa Wille om Sagosen.

Simen Ulstad Lyse var overraskelsen i EM-uttaket.

– Det har vært mye spørsmål og forventninger rundt ham. For noen måneder siden, trodde jeg ikke at han ville være med i troppen. Han har spilt så bra at vi bare måtte finne plass til ham, sa Wille.

Paris Saint-Germain-spiller Kent Robin Tønnessen fikk ikke plass i den endelige troppen. Simen Pettersen blir heller ikke med til mesterskapet.

Norge innleder mesterskapet i Tyskland med kamp mot Polen 11. januar. Deretter møter de Færøyene og Slovenia i de to neste kampene i de innledende rundene.

I en eventuell hovedrunde venter etter all sannsynlighet både Danmark og Sverige.

Troppen:

Målvakter

Kristian Sæverås (Leipzig), Torbjørn Sittrup Bergerud (Kolstad).

Linjespillere

Henrik Jakobsen (GOG), Petter Øverby (Kiel), Magnus Gullerud (Kolstad).

Bakspillere

Vetle Eck Aga (Kolstad), Sander Sagosen (Kolstad), Sander Andreassen Øverjordet (Kolding), Erik Thorsteinsen Toft (Kolding), Tobias Grøndahl (Elverum), Gøran Søgard Johannessen (Kolstad), Christian O’Sullivan (Magdeburg), Harald Reinkind (Kiel), Simen Ulstad Lyse (Kolstad), Magnus Abelvik Rød (Kolstad).

Kantspillere

Sebastian Barthold (Aalborg), Kristian Bjørnsen (Aalborg), Kevin Maagerø Gulliksen (Holstebro), Alexander C. Blonz (GOG).

