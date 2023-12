Herrem storspilte etter dramatiske dager

Oppkjøringen til kampen var langt fra normal for Sola-kvinnen Camilla Herrem. Familiens hund døde, og landslagsveteranen satte seg raskt i bilen for å komme seg hjem til Sola for å ta farvel med familiens kjæledyr. 36 timer senere var hun tilbake i VM-boblen og bidro sterkt til norsk seier i VM-gruppespillet mot Østerrike.

Herrem stoppet ikke før hun hadde hamret seks baller i mål.

– Det har vært spesielt. Torsdag var jeg helt tom. Det var godt å få tid med Steffen (Stegavik, ektemannen) og ungene, sier Camilla Herrem.

Torsdagen ble brukt til å pleie familien, i tillegg til trening med det norske landslaget.

Camilla Herrem møter sønnen og ektemann Steffen Stegavik etter gruppespillkampen i VM mellom Østerrike og Norge i DNB Arena. (Beate Oma Dahle/NTB)

Glad for Stavanger-VM

– Hvor glad er du for at dere er i Stavanger, og ikke noen av de andre VM-byene som Trondheim og Herning?

– Jeg er glad for at jeg kun var ti minutter med bil hjemmefra. Jeg fikk være hjemme en tur på mandag, og da koste jeg masse med hunden – som har vært med overalt. Den har bodd i Makedonia, Romania, Trondheim og Elverum, sier Herrem.

Hun forteller at det i mange år har vært et fast kampritual å kose med hunden og formidle kjærligheten hun har for den.

Kjæledyrets dødsfall har naturligvis påvirket henne, men hun synes det er godt å ha noe som det er mulig å koble av med.

– Torsdag var det vanskelig, blant annet da jeg kjørte Theo til barnehagen. Jeg prøvde å holde masken. Da jeg kom tilbake fikk jeg trøst og mange glemmer. Da kom tårene. Jeg var som en vannspreder, sier Herrem.

Selve kampen mot Østerrike ble plankekjøring. Grunnlaget for en storseier ble lagt tidlig.

– Vi startet bedre enn forrige kamp, sier Herrem.

Novak

Det ble også to flere mål enn de norske håndballjentene scoret i onsdagens kamp mot Grønland. Det mener Sandnes-kvinnen Kristina Sirum Novak hun har en forklaring på.

– Jeg tror nok det var mer ballerobringer mot Østerrike. De spiller mye raskere, som førte til et mye høyere tempo i kampen. Vi skal fortsette å bli bedre på å løpe gjennom mesterskapet, sier Novak.

Kristina Sirum Novak fortsatte det gode spillet for Norge i sitt første VM. (Beate Oma Dahle/NTB)

Etter en god kamp mot Grønland ble VM-debutanten Novak gitt tillit fra landslagssjef Thorir Hergeirsson også mot Østerrike. Det resulterte i fire mål.

Før mesterskapet var bakspilleren klar på at hun ikke hadde store forventninger til mye spilletid.

– Vokser dine egne ambisjoner med prestasjonene du har levert i mesterskapet så langt?

– Jeg står på prinsippene mine og er takknemlig for å spille. Når jeg får sjansen skal jeg prestere så godt jeg kan. Spilletid er utenfor min kontroll, og jeg er glad for at jeg ikke er trener og har noe med de avgjørelsene å gjøre, sier Novak.

Det var også mer folk på tribunen i DNB Arena enn onsdagens VM-åpning. Billettprisene har blitt kritisert i flere medier, og grønlandske supportere vant tribunekrigen onsdag.

Fredag var det derimot et helt annet trykk fra de norske supporterne, som virkelig viste at det var norsk hjemmebane.

Novak fikk navnet sitt ropt flere ganger i arenaen.

– Tribunen var helt fantastisk. Det var fint lydnivå gjennom kampen, og vi spillere setter pris på det. Det gir oss et ekstra gir, sier hun.

KAMPFAKTA

Håndball-VM, kvinner.

Østerrike – Norge 28–45 (12–21)

DNB Arena, Ca. 4200 tilskuere.

Norge: Silje Solberg-Østhassel, Marie Davidsen – Maren Aardahl 5, Stine Skogrand 3, Stine Bredal Oftedal 3, Kari Brattset Dale 1, Kristine Breistøl 3, Nora Mørk, Ingvild Bakkerud 3, Kristina Sirum Novak 4, Camilla Herrem 6, Sanna Solberg-Isaksen 2, Henny Ella Reistad 10, Emilie Margrethe Hovden 1, Maja Furu Sæteren 3, Thale Rushfeldt Deila 1.

Toppscorer Østerrike: Ines Ivančok 6.

Dommere: Javier Alvarez/Yon Bustamante, Spania.

Utvisninger: Østerrike 1 x 2 min, Norge 4 x 2 min.

