Tøff konkurranse for Sola i Europa

Sola møter Motherson Mosonmagyarovari (Ungarn), Costa del Sol Malaga (Spania) og Targu Jiu (Romania) i gruppespillet av EHF European League. Det ble klart da trekningen fant sted torsdag.

I Åsenhallen var spenningen stor da det europeiske håndballforbundet gjennomførte trekningen.

– Vi kan ikke gjøre så mye med trekningen. Vi kunne vært heldigere, og uheldigere, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA.

Jeg ser på det som at det er tre lag som kjemper om de to plassene. — Steffen Stegavik

Jeg har spilt der én gang med Siofok, så det hadde vært gøy å få en bedre opplevelse der nå. — Malin Holta

Holta-revansj

Han oppsummerer de sportslige utfordringene som venter i Europa gjennom vinteren.

– Malaga har vist seg som et bra lag gjennom kvalifiseringen. Motherson har slått Györ denne sesongen, og vist at de er på et høyt nivå der. Tarju Jiu er den enkleste motstanderen, men desidert verst tur. Det er en lang bussreise, men gøy å spille i hallen deres, sier treneren.

Sola-spiller Malin Holta håper å revansjere seg mot Motherson. Hun beskriver stemningen i hallen der som bra, men gleder seg til å komme tilbake.

– Jeg vil gjerne ha en bedre opplevelsen i Mosonmagyarovari. Jeg har spilt der én gang med Siofok, så det hadde vært gøy å få en bedre opplevelse der nå, sier hun.

Gultrøyene har også møtt Motherson tidligere.

Solas sjanser

I kvalifiseringen var det ett mål det sto om for Sola i returoppgjøret mot spanske Bera Bera. Da gjorde Rikke Marie «Bobbo» Granlund det som sannsynligvis er den viktigste strafferedningen i gultrøyenes historie.

– Hvem gleder du deg mest til å møte, Granlund?

– Jeg aner ikke. Kjenner ikke til noen av lagene. Det blir gøy å spille på bortebanene i Romania og Ungarn, sier den rutinerte keeperen.

– Hva gjør trekningen med sjansene for avansement, Stegavik?

– Jeg ser på det som at det er tre lag som kjemper om de to plassene, sier treneren.

Dersom Sola tar seg videre er det et av lagene fra gruppe C de møter i kvartfinalen. Det hinderet må passeres om de skal nå målet.

– Vi har sagt at vi har drøm om final four, men ville hatt en bedre trekning for å gjøre det reelt. Nå har vi fått en tøff trekning, så vi må først konsentrere oss om å komme videre, sier Stegavik.

Det verst tenkelige laget å møte i kvartfinalen mener han er franske Nantes.

– De andre lagene føler jeg er overkommelig hvis vi kommer et steg lenger, sier Stegavik.

Terminlisten for gruppespillet i EHF European League kommer i løpet av et par dager. Før det blir kamper igjen er det VM-pause.

Hjemmekampene til Sola spilles i Stavanger Idrettshall på grunn av arrangementskrav fra EHF.

FAKTA

Gruppe A: Nykøbing Falster, Praktiker-Vac, Storhamar og Podravka Vegeta.

Gruppe B: Thüringer, Dunarea Braila, Lokomotiva Zagreb og Chambray Touraine.

Gruppe C: Gloria, Neptunes de Nantes, Funfloor Lublin og Bensheim/Auerbach.

Gruppe D: Motherson Mosonmagyarovari, Costa del Sola Malaga, Targu Jiu og Sola.

