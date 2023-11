Ikke bare bare mot Bera Bera

Utgangspunktet før returoppgjøret var en sjumålsledelse til Sola etter 39-32-seieren i Åsenhallen forrige søndag. I Baskerland lå Sola under 15–12 til pause, og da 60 minutter var ferdigspilt hadde Bera Bera straffekast med seksmålsledelse.

Da sto Sola-keeper Rikke Marie «Bobbo» Granlund fram og sikret Solas deltakelse i turneringen med strafferedning midt i den dramatiske avslutningen.

– Er det den mest nervepirrende avslutningen du har vært med på?

– Som trener, ja. Jeg har vært med på straffekonkurranse som spiller, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA og fortsetter:

– Det ble så jevnt og tøft som vi trodde da vi trakk dem. Heldigvis klarte vi å ta dem.

Steffen Stegavik og Sola er videre til gruppespillet i Europa. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

De viktigste skuddene

Han fikk også bekreftet noe fra spillerrekrutteringen i sommer.

– «Bobbo» sa da vi hentet henne at hun liker å redde de viktigste skuddene, og det gjorde hun, sier treneren.

Avansement til gruppespillet betyr en hektisk vår for Sola. Stegavik mener kampen i Baskerland ga en ekstra dimensjon for flere av spillerne.

– Heldigvis tok vi denne, og da er det deilig. Det er også lærerikt for de unge jentene som skal ut og spille store kamper i framtiden. Det er en god erfaring å ha med seg, sier han.

Gultrøyene fikk kjenne på trykket i en full hall med entusiastiske supportere, i tillegg til den dramatiske avslutningen på kampen.

– Tror du den erfaringen vil hjelpe i gruppespillet?

– Gruppespill er ikke helt slik, men det er ekstremt viktig for Sola som klubb. For at vi skal tiltrekke oss spille og gi et godt sportslig tilbud til de som er her må vi være med, sier Stegavik.

Fri til januar

På forhånd han tydelig på at det ikke var drømmemotstanderen de møtte i kvalifiseringen.

– Vi trakk det verste laget vi kunne. Det var noen kasteballer også i den hatten, sa Stegavik til RA før den første kampen mellom lagene.

Han var også tilfreds med å ha sju mål å gå på etter den første kampen.

Nå har Sola VM-pause helt fram til 3. januar. Det er ikke synonymt med at de skal ligge på latsiden.

– Godt å få en måned etter denne kampen. Det var en tøff påkjenning. Vi tar først en uke trening, deretter en uke fri. Så er det bare å trene knallhardt igjen til maratonmånedene som kommer, sier Stegavik.

I januar, februar og mars vil det bli omtrent to kamper hver uke for Sola. Det er hverdagen med deltakelse i Rema 1000-ligaen, NM og European League.

– Det blir meget gøy, sier treneren.





---

KAMPFAKTA

EHF European League-kvalifisering, håndball.

Bera Bera (Spania) – Sola 34–28 (15–12)

Sammenlagt 66–67.

Toppscorer Bera Bera: Mariane Cristina Oliveira 8.

Sola: Maja Magnussen 6, Live Rushfeldt Deila 5, Camilla Herrem 4, Kristiane Knutsen 3, Kristina Novak 3, Martine Wolff 2, Lene Kristiansen Tveiten 2, Malin Holta 1, Kaja Horst Haugseng 1, Ine Skartveit Bergsvik, Hanna Ræstad, Rikke Marie Granlund, Johanna Fossum, Ine Marie Terland, Matha Barka, Merlinda Qorraj.

Utvisninger: Bera Bera 1 x 2 min., Sola 4 x 2 min.

---