Ny forsvarsduo bidro til Sola-drømmen

Tross fem tominuttere og to røde kort ble det sjumålsseier for Sola-kvinnene i den første av to kvalifiseringskamper mot Super Amara Bera Bera. Ekstra kritisk for Sola var det at begge treerne (midtforsvarere, håndballterminologi) ble sendt på tribunen. Både forsvarssjef Martha Barka og Martine Wolff fikk rødt kort i siste halvdel av første omgang.

Det førte til at en ny duo måtte stå fram i Solas forsvar, og det ble Kaja Horst Haugseng og Live Rushfeldt Deila.

– Det er ikke ofte det blir to røde kort i én kamp, og spesielt begge treerne våre. Martha og Martine pleier å stå gjennom kampene for oss. Jeg synes vi løste det godt, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA.

De hadde høyt tempo og skaffet utvisninger slik at vi ble spillende mye i undertall. — Kaja Horst Haugseng

Kaja Horst Haugseng var takknemlig for at hun har fulgt med på møtene før kampen.

– Jeg har ikke spilt mye forsvar i år, det har stort sett vært angrep. Da de røde kortene kom måtte jeg ta sjansen. Jeg har jo fått med meg det vi snakker om på møter og treninger, sier hun.

Solas forsvarssjef Martha Barka fikk rødt kort. (Kristoffer Knutsen)





To røde kort ble delt ut, her til Martine Wolff. (Kristoffer Knutsen)

Martha Barka hadde nettopp satt seg på tribunen bak Sola-benken da Martine Wolff (nummer åtte) fikk rødt kort. (Kristoffer Knutsen)

Sola skaffet fordel

Det var en kortvarig svekkelse av laget. I håndball er det ingen automatikk i at det blir karantene for rødt kort, slik det for eksempel er i fotball.

– Er du glad for det?

– Ja, og det var typisk at begge i midten fikk rødt. Men vi ser vi kan vi andre også, sier Haugseng.

Trener Stegavik var før kampen tydelig på ambisjonen om å spille finaleturneringen i European League. For å i det hele tatt komme til gruppespillet må det spanske laget beseires over to kamper, og utgangspunktet er godt med sju mål i pluss fra første kamp.

Måten spanjolene spilte på var ikke overraskende for den ferske midtforsvareren Haugseng.

– Det var ganske likt. De hadde høyt tempo og skaffet utvisninger slik at vi ble spillende mye i undertall. Målene vi fikk med oss nå vil telle godt med i Spania, sier hun.

Camilla Herrem strålte for Sola. (Kristoffer Knutsen)

Sola kjørte på fra avkast, men måtte ta en fot i bakken etter hvert for å stå imot. (Kristoffer Knutsen)

Landslagsdominans

Offensivt sto Camilla Herrem fram med kraft. Veteranen scoret tolv mål, mens nylig VM-uttatte Kristina Sirum Novak fulgte opp landslagsuttaket med åtte scoringer. Til sammen hadde landslagsduoen dermed over halvparten av Solas scoringer mot Bera Bera.

Intensiteten i kampen varierte, og det tror Haugseng det var en naturlig forklaring på.

– Vi var nok litt slitne mentalt. Vi klarte likevel å hente oss inn igjen, sier hun.

Søndag spilles returoppgjøret mot Bera Bera i den spanske byen San Sebastián. Før det kommer Romerike Ravens til Åsenhallen onsdag for seriekamp i Rema 1000-ligaen.

KAMPFAKTA

EHF European League-kvalifisering, håndball.

Sola – Bera Bera 39–32 (19–13)

Åsenhallen, 574 tilskuere.

Sola: Camilla Herrem 12, Kristina Novak 8, Live Rushfeldt Deila 5, Malin Holta 4, Maja Magnussen 4, Kaja Horst Haugseng 2, Kristiane Knutsen 2, Martine Wolff, Johanna Fossum, Ine Skartveit Bergsvik, Lene Kristiansen Tveiten, Hanna Ræstad, Rikke Marie Granlund, Ine Marie Terland, Merlinda Qorraj, Martha Barka.

Toppscorer Bera Bera: Emma Boada 11.

Utvisninger: Sola 5 x 2 min., Bera Bera 7 x 2 min.

