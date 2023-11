– Verste laget vi kunne trukket

Sola — Selv om Sola har vist seg som en tungvekter i Europa, noe som kanskje ikke er helt uventet fra et av de tre beste lagene i den norske ligaen, er definitivt den spanske serielederen en motstander som kan slå dem ut.

Det allerede før det hele virkelig går i gang.

– Vi trakk det verste laget vi kunne. Det var noen kasteballer også i den hatten, sier trener Steffen Stegavik til RA.

Han peker på en motstander som spiller annerledes i forsvar enn Sola er vant med. Samtidig har de også mange likhetstrekk med Sola i form av tempo.

– De er like oss, men samtidig ulike, sier Stegavik.

Kan slå ut Sola

Det er også et veldig jevnt besatt mannskap Sola møter. Bortsett fra høyrekanten Echeverria Martinez, som skal til VM, er dette et kollektiv mer enn et stjernegalleri.

– Når jeg regner sammen ligaspillet er det ni spillere som har mellom 20 og 39 mål totalt. Fire andre som har over 12. Det er et veldig jevnt besatt lag.

At Sola kjørte fullstendig over Volda fra nivå to i NM-kvartfinalen i midtuken, og ledet 26–5 til pause, tror han ikke vil slå ut i svekket tempo her.

– Jeg tror ikke det er en fare. Denne kampen er for lengst krysset av i kalenderen og bygget opp til.

– Hvordan tror du styrkeforholdet er?

– Vi må definitivt være skjerpet. Dette er et lag som kan slå oss ut. De spilte jevnt mot Besançon, men røk ut i fjor. Vi har samtidig ambisjoner om å komme oss til Final Four i European League. Da må vi vinne, sier Stegavik – som anser Sola som svake favoritter.

– Dette er selvsagt årets viktigste kamp så langt. Hvordan det går i disse to kampene vi definere januar og februar for oss. Det står om seks internasjonale kamper i gruppespillet som er svært viktige for at vår spillergruppe skal utvikle seg videre.

Sola får spille den siste kvalifiseringsrunden hjemme i Åsenhallen. Så må de eventuelt nok en gang forflytte seg noen kilometer over kommunegrensen, og til Stavanger idrettshall, om det blir gruppespill. Åsenhallen oppfyller ikke kravene til EHF.

– Jeg tror det er en fordel for oss at vi får spille denne hjemme i Åsenhallen, sier Stegavik.

Han håper også det blir stor støtte – selv om forutsetningene kanskje ikke er de beste. Folk kan nemlig velge noe helt annet.

– Jeg håper noen tar turen hit for å heie på oss i stedet for å stikke på Viking-Sarpsborg som går samtidig. Det er vi som er nærmest å komme oss ut i Europa akkurat nå her i regionen – om du ser bort fra volleyballdamene til RIL, sier treneren.

Låner ut veteranstrek

Stegavik kan velge i fullt mannskap til søndagens første kvalifiseringskamp. Med ett unntak.

– Hege Holgersen Danielsen drar på lån til Molde de neste to månedene. Vi har tre strekspillere i stallen og de var i en prekær situasjon. Det er bedre at hun får mye spilletid og seks kamper der. Hun spiller mot Nantes for dem på søndag.

– Kan hun da spille for Sola igjen i Europa senere i sesongen?

– Ja. Så lenge hun kun er med i kvalifiserende kamper for et annet lag. Spiller du i gruppespill er du låst.

NB! Keeper Rikke Marie Granlund er tilbake i troppen til helgen. Hun sto over mot Volda i NM i midtuken på grunn av reisebelastning med nyfødt baby på hjemmebane.

