Sola-tap: – Vanskelig å ta 2.-plassen

Det endte med tap mot Storhamar for Sola. Det betyr at avstanden opp til serietoer Storhamar økte til åtte poeng for Malin Holta og Sola.

– Vi ser det blir vanskelig å ta 2.-plassen. De er sterke, og viste det nå. Vi satser på bronsen da, sier Malin Holta til rettighetshaver TV 2.

– For dårlige

Kampen var jevn, uten at det var en overraskelse for Sola-trener Steffen Stegavik.

– Vi skal være et lag som spiller jevnt med dem, sier han.

Sola hang med til pause, og lå kun to mål bak Storhamar. I andre omgang ble avstanden større, og oppgaven ble til slutt umulig for Holta og Sola-kvinnene.

– Første omgang synes jeg var bra, for da fikk vi sprunget etter. I andre omgang ble vi straffet. De hadde bra keeperspill, sier Holta.

Trener Stegavik ville naturligvis ønsket seg noe mer ut fra forutsetningene de skapte.

– Vi fikk kampen dit vi ville, og tapte med fem. Det er ikke akkurat der vi vil, sier han – og peker på en av de avgjørende faktorene i kampen:

– Framover var vi for dårlige i duellspillet.

Han mener de kastet bort for mange baller i angrepsspillet, og Sola ble straffet av laget som kun har mektige Vipers over seg i Rema 1000-ligaen etter nesten halvspilt serie.

NM og Europa for Sola

Tapet på Hamar var også den siste seriekampen før 15. november. Fram til da skal gultrøyene spille NM-kvartfinale mot Volda (onsdag) og møte Super Amara Bera Bera i kvalifiseringen til EHF European League.

Holta tror ikke tapet påvirker laget negativt inn mot sesongens første internasjonale kamp.

– Stemningen er bra. Vi har hatt kamper før dette også, sier hun.

Det er også treneren enig i, og minner om hvilken motstander de møtte søndag.

– Jeg synes vi står bra. Storhamar er et bra lag, og har vist gjennom hele sesongen at de har tatt et steg fra i fjor. Vi skal få noen gode treninger framover, sier Stegavik.

---

KAMPFAKTA

Rema 1000-ligaen, håndball.

Storhamar-Sola 34–29 (17–15)

Boligpartner Arena.

Sola: Ine Bergsvik, Malin Holta 7, Martine Wolff 1, Kaja Horst Haugseng 4, Hanna Ræstad, Rikke Marie Granlund, Maja Magnussen 5, Kristiane Knutsen 1, Ine Marie Terland, Live Rushfeldt Deila 2, Kristina Sirum Novak 7, Martha Barka, Merlinda Qorraj, Hege Holgersen Danielsen, Camilla Herrem 2.

Toppscorer Storhamar: Mathilde Rivas-Toft og Line Ellertsen 6.

---