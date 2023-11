Sola tok viktig steg oppover

På banen var det ingen tvil, og allerede i første omgang ble kampen nærmest avgjort da Sola utnyttet en Molde-utvisning på det groveste ved å score tre strake mål i åpent bur.

De to poengene Sola fikk sendte dem til fjerdeplass i Rema 1000-ligaen, og opp til Fredrikstad på tredje er det kun to poeng. Det er et byks oppover fra sjuendeplassen de hadde før kampen, og ga i tillegg en luke til utfordrer Molde.

– Det er viktig. Vi vil være der oppe. Det er en lang sesong, men er digg visuelt sett å være høyere på tabellen. Det gir en fin følelse inn til de viktige kampene vi har i november, sier Kristina Sirum Novak til RA.

Kristina Sirum Novak viste seg fram i kampen mot Molde. (Kristoffer Knutsen)

VM-aktuell i DNB Arena

23-åringen sto selv for seks mål og leverte en glimrende førsteomgang sammen med resten av Sola. Fra en jevn åpning på kampen eksploderte det for gultrøyene, som ikke bare tok ledelsen. De utnyttet også åtte strake tekniske feil til scoring og tok pause med timålsledelse.

– Var det årsbeste for deg personlig?

– Det var en grei kamp. Jeg bommet mye, og liker aldri å bomme, sier Novak.

I løpet av nærmeste framtid vil 23-åringen finne ut om hun skal spille VM på hjemmebane for Norge i DNB Arena. Med landslagssjef Thorir Hergeirsson på tribunen var presset naturligvis til stede, uten at Novak vil påstå at det påvirket henne.

– Da kampen startet var det full konsentrasjon på arbeidsoppgaver. Det er egentlig mer noe jeg tenker på ellers i livet. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn mitt beste. Det er ikke et valg jeg kan ta eller påvirke med noe annet enn å spille, sier hun.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fulgte kampen fra tribunen i Åsenhallen. (Kristoffer Knutsen)

Det var heller ikke noen stor fasilitering fra Sola-trener Steffen Stegavik for å vise fram de potensielle VM-spillerne.

– Så lenge de er i Sola er det oss de skal spille for, sier han.

Sola-treneren: – Opp mot årsbeste

Laget hans viste gode takter, og han drar fram superlativene etter overkjøringen.

– Det var en god prestasjon for laget. Det som skjedde i første omgang var opp mot årsbeste for vår del, sier Stegavik – og legger til:

– Vi skulle holdt det mer oppe da vi rullerte litt mer på spillerne i andre omgang. Det ble for mange tekniske feil.

Søndag kommer neste kamp for Sola. Da er Storhamar motstander på bortebane. Neste onsdag skal til de Volda for å spille NM-kvartfinale, før Super Amara Bera Bera kommer til Åsenhallen for kvalifisering til EHF European League søndag neste uke.

---

KAMPFAKTA

Rema 1000-ligaen, håndball.

Sola – Molde 37–30 (24–14)

Åsenhallen, 558 tilskuere.

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Malin Holta 3, Martine Wolff, 3, Kaja Horst Haugseng 6, Hanna Ræstad, Rikke Marie Granlund, Maja Magnussen 6, Johanne Fossum, Kristiane Knutsen, Ine Marie Terland 2, Live Rushfeldt Deila 3, Kristina Sirum Novak 6, Martha Barka 1, Merlinda Qorraj, Hege Holgersen Danielsen, Camilla Herrem 7.

Molde: Celina Vatne 8.

Utvisninger: Sola 4 x 2 min, Molde 5 x 2 min. og to røde kort.

---