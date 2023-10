Solas neste hinder i NM er klart

Sola Håndball tok seg videre til kvartfinalene i NM etter ettmålsseieren mot Tertnes tirsdag. Etter torsdagens trekning ble det klart at Volda blir Solas neste hinder.

Det blir også nok en bortekamp for Sola i NM.

– Jeg sier ja takk til motstanderen og nei takk til reiseveien, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA.

Turen til Volda er både lang og dyr for klubben. Kampen skal spilles onsdag 8. november, og tre dager senere kommer det spanske laget Super Amara Bera Bera for å møte Sola i kvalifiseringen til EHF European League.

– Jeg hadde håpet vi fikk hjemmekamp, men slik blir det ikke, sier Stegavik.

Forrige sesong var Volda oppe i Rema 1000-ligaen. De endte med nedrykk, og har derfor ikke møtt Sola så langt denne sesongen.

– Hva forventer du deg fra Volda?

– Vi møtte dem i fjor, og vant med to mål der oppe. For å være helt ærlig er jeg litt usikker på hva de har nå. Det må vi studere nøyere, sier Stegavik.

– Sjansen for Final8 er vel høy med dem som motstander?

– Ja, det er Storhamar og Vipers man vil unngå i en trekning. Uansett hva man får utenom det er det en mulighet for å komme seg videre. Vi skal ikke skrike over den trekningen her, sier han.

Dette blir kvartfinalene for kvinner:

Oppsal-Storhamar

Vipers-Byåsen

Volda-Sola

Gjerpen-Larvik

Vinneren av oppgjørene tar seg videre til Final8-turneringen, som også denne sesongen arrangeres i Arendal. Forrige sesong endte med NM-sølv for Sola-kvinnene etter semifinaleseier mot Storhamar fredagen og finaletap mot Vipers søndagen.

Den kommende finaleturneringen blir med semifinaler lørdag og finaler søndag. Arrangementet er 23.–25. februar 2024. Da spiller også herrene de siste rundene av norgesmesterskapet.