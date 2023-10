Vant i stjernespillerens comeback

Landslagsprofilen var en svært viktig brikke i Solas suksess forrige sesong, men røk et leddbånd i tommelen under landslagssamling i sommer. Siden har bakspilleren manglet.

Under kampen mot Tertnes i Bergen onsdag fikk hun endelig slippe til igjen litt ut i den første omgangen og det fungerte ganske så bra. Faktisk banket Novak inn seks scoringer i løpet av oppgjøret.

Sola hanglet litt innledningsvis mot Tertnes, og lå under en periode i den første omgangen. Ut over i omgangen skrudde Steffens Stegaviks lag mer på og sikret seg en 14-12-ledelse til pause.

Etter snaue ti minutter av den andre omgangen skrudde Sola opp tempoet mer og dro ifra sin motstander. Ledelsen var oppe i åtte mål med ti minutter igjen å spille – og kampen var i prinsippet avgjort.

Seieren ble til slutt komfortabel mot laget som før runden lå på 11. plass.

Fornøyd

Sola-assistent Petter Ødegaard Grønstad var godt fornøyd. Spesielt med måten laget spilte bakover.

– Vi fikk satt forsvaret bedre etter pause. Litt mer kompakt. Så fikk vi også satt ballene i mål, sa han til rettighetshaver TV2 etter kampen.

Han fortalte også at de prøvde å få spillet til Tertnes inn sentralt – og lykkes med det.

Sola skal i aksjon igjen mot samme lag allerede neste uke i Bergen. Da i NM.

Granlund god

Keeper Rikka Marie Granlund, som også har manglet i oppkjøringen, var kanskje Solas aller beste spiller – selv om Kristina Novak fikk prisen av en lokal jury. Den tidligere landslagskeeperen hadde en 45 i redningsprosent før pausen og beviste at hun er på vei mot gammel form igjen etter fødselen i sommer.

På minussiden, i det som var en solid kamp for Sola, var at Live Rushfeldt Deila måtte hjelpes av banen med ankelskade med et kvarter igjen.

FAKTA

Håndball, Rema 1000-ligaen kvinner

Tertnes-Sola 24–32 (12–14)

Åsane Arena

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Rikke Marie Granlund, Johanna Fossum – Malin Holta 7 (2), Martine Wolff 3, Kaja Horst Haugseng 4, Hanna Stormyr Ræstad, Kristiane Knutsen, Ine Marie Terland, Live Rushfeldt Deila 3, Kristina Sirum Novak 6, Martha Barka, Merlinda Qorraj, Hege Holgersen Danielsen 1, Camilla Herrem 8 (3).

Toppscorer Tertnes: Henriette Espetvedt Eggen 6.

Dommere: Rebecca Røseberg Skjold og Antonie Seierstad Dale.

Utvisninger: Tertnes 3x2 min. Sola 1x2 min.

