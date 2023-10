Sola gjorde noe de aldri har gjort før

Sola lot i realiteten aldri Byåsen få noen reell mulighet til å slå dem i Kolstad Arena. Med 17-13-ledelse til pause var mye av jobben gjort for Sola.

Etter hvilen kjørte de på videre og dermed kunne de innkassere det som var en seier med ekstra betydning på flere områder.

– Faktisk er dette første gangen Sola har vunnet her i Trondheim. At det ikke har skjedd før ble nevnt på et VIP-arrangement før kampen og flere andre fortalte også det samme, fortalte en smørblid trener Steffen Stegavik etter kampslutt til RA.

Han mener det som skjedde på parketten i Kolstad Arena hold svært høyt nivå.

– En veldig bra prestasjon! Før pause var det meget bra bakover. Så var vi også veldig gode i ankomstfasen. Da er det gøy å spille håndball, sier Sola-treneren.

Granlund med for fullt

Han kunne også glede seg over at lagets nye stjernekeeper endelig var tilbake for fullt. Rikke Marie Granlund fødte i sommer og har ikke kunne slippes løs for fullt før nå.

– Dette var første gangen hun mer eller mindre sto en full kamp for Sola. Vi kan bruke henne mer nå, men har ikke helt hatt muligheten. Etter elleve måneder uten håndball sier det seg selv at det tar litt tid. Nå har vi halvannen uke pause og da var det på tide – selv om hun neppe orker så mye i morgen.

Holta våknet

En annen viktig ingrediens som var på plass igjen var Malin Holta. Stjernebacken, som kom tilbake fra profflivet i sommer, har slitt med scoringene.

Mot Byåsen banket hun inn seks. Det var helt andre takter fra spilleren som var Solas suverene målkonge før hun dro ut.

– Akkurat det var også noe vi snakket om før kampen. Jeg ville heller se noen bomskudd fra henne enn slik det har sett ut. Det var en viktig del av inngangen i dag, sier Stegavik.

Han var totalt sett strålende fornøyd med backenes innsats. Og kanskje spesielt med det playmaker Kristiane Knutsen viste fram i Trondheim.

– Kanskje hennes beste kamp offensivt for Sola, sier Stegavik.

Med seieren søndag står Sola med fire seirer på de første tre kampene. De ligger nå på 7. plass på tabellen.

---

FAKTA

Kampfakta:

Håndball, Rema 1000-ligaen kvinner

Byåsen-Sola 28–33 (13–17)

Kolstad Arena, 783 tilskuere

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Rikke Marie Granlund, Johanna Fossum – Malin Holta 6, Martine Wolff 4, Kaja Horst Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten 4 (3), Hanna Stormyr Ræstad, Maja Magnussen 2, Kristiane Knutsen 6, Ine Marie Terland, Live Rushfeldt Deila 6, Martha Barka, Merlinda Quorraj, Hege Holgersen Danielsen, Camilla Herrem 4 (2).

Toppscorer Byåsen: Mathilde Arnstad 5 (2)

Utvisninger: Byåsen 1x2 min. og Sola 2x2 min.

Dommere: Håkon Aksdal og Eivind Holager

---