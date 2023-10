Smell for Sola

Storfavoritten Sola leverte en fryktelig forestilling i Åsenhallen da de tok imot Gjerpen. Bortelaget gikk rett i strupen på de gulkledde og ledet 2–0 etter mål fra Fride Masted. Etter dette hentet Sola seg inn, men klarte ikke å holde Gjerpen unna som gikk til pause med en tremålsledelse.

Det var egentlig veldig gøy, men resultatet ødelegger jo veldig. — Rikke Marie Granlund

Etter pause skulle det gå fra vondt til verre for Stegavik og Sola-damene. Bortelaget scorer først, og Sola klarer aldri å tette luken. Kampen ender 30–37 til Gjerpen.

Fryktelig forestilling

Etter kampen gikk jentene rett i garderoben for en evaluering av kampen og hvor det gikk galt. Sola-trener Steffen Stegavik er nådeløs da han forteller om dagens kamp.

– Dette var en fryktelig forestilling av oss. Det var litt skremmende, sa Stegavik til RA etter kampen.

Han er tydelig skuffet, men skryter også av bortelagets skyttere som gang etter gang traff krysset bak Solas keeper.

Gjerpens Mia Stensland stengte buret mot Sola. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Det var skuffende å se at vi har et så dypt bunnivå. Jeg trodde vi skulle være bedre enn det her. Nå er det bare å snu hodene til søndag, sier han og legger til:

– Gjerpen skal ha skryt, de treffer krysset hele tiden. Vi hadde en plan om at de skulle få skyte en god del fra kanten og holde det tett i midten, men de har vel kun to skudd fra kanten gjennom hele kampen.

– Hva må dere gjøre annerledes for å vinne mot Byåsen til søndag?

– Det er en annen kamp med en annen inngang. Det er litt psykologi i håndballen, nå får vi litt press på oss når vi vet vi skal bort til en vanskelig bortekamp. Vi har jo ikke blitt noen dårligere håndballspillere enn hva vi var for en uke siden, så det er ikke det det står på. Vi må finne en tenning vi ikke hadde i dag.

Endelig tilbake

Rikke Marie Granlund fikk etter en lengre periode på sidelinjen endelig noen minutter. Den erfarne verdensmesteren fikk dog ikke det comebacket hun hadde drømt om.

– Hvordan var det å være tilbake igjen?

– Det var egentlig veldig gøy, men resultatet ødelegger jo veldig, sa Granlund til RA etter kampen.

Den tidligere landslagskeeperen er klar i sin tale på hvor hun mente det gikk galt i dag.

– Ingen av oss spiller på hundre prosent, vi ligger på åttifem prosent alle sammen. Vi kan ikke godkjenne innsatsen til noen i dag, sa hun, før hun legger til:

– Vi gjør det vanskelig for oss selv, nå må vi jo vinne en vanskelig bortekamp mot Byåsen noe som ikke er lett, men det jo mulig. Hvis vi ikke vinner de kampene vi burde vinne slik som i dag da vi taper med sju mål, blir det jo vanskelig.

Allerede til søndag venter Byåsen borte for Sola.

---

FAKTA

Håndball, Rema 1000-ligaen kvinner

Sola-Gjerpen 30–37 (13–16)

Åsenhallen

Tilskuere: 748

Sola: Rikke Marie Granlund, Ine Skartveit Bergsvik, Johanna Fossum – Malin Holta, Martine Wolff 1, Kaja Horst Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten 3, Hana Ræstad, Maja Magnussen 8, Kristiane Knutsen 2, Ine Marie Terland 1, Live Rushfeldt Deila 6, Martha Barka, Merlinda Quorraj, Hege Holgersen Danielsen 2, Camilla Herrem 7.

---

