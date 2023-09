Surt bortetap for Sola

Kun tre dager etter hjemmeseieren mot Fana ble det tap på bortebane for Steffen Stegaviks kvinner. Det skjedde til tross for at hjemvendte Malin Holta scoret åtte mål, og bidro med enormt mange sjanser.

Gjennom den jevnspilte kampen fikk Sola stadig bedre flyt i angrepsspillet, men det ville seg ikke for dem.

– Det er lov å ha en god keeper. Det er så enkelt å si det, sier Sola-trener Stegavik til rettighetshaver TV 2,

Han mener de hadde mer enn nok sjanser til å score, men at Larviks Eli Skogstrand ble for sterk.

Keeperen gjorde en solid kamp, og ble følgelig trukket fram av Larviks Heidi Løke etter kampen.

– Det var virkelig en lagseier. Vi kjempet i 60 minutter, sier Løke til TV 2.

Mens kampen mellom medaljekandidatene hadde mye press er det ikke likt for de neste kampene.

– Nå har vi først Ålgård i cupen, så Vipers. Det er bare å senke skuldrene og prøve å få en bonus derfra. Det er godt å få en slik kamp etter dette, sier Stegavik videre.