Herrem og Solas nye styrke: – Funket fint

Med Malin Holta og Live Rushfeldt Deila som potensielle venstre bakspillere ved siden av landslagsprofilen Herrem er Sola enda bredere besatt enn forrige sesong. Det viste de tydelig i vestlandsderbyet mot Fana.

– Jeg kjenner Malin (Holta) så godt fra før at det ikke er vanskelig å spille med henne. De er to vidt forskjellige spillere, sier Herrem til RA – og legger til:

– Malin er sterk på langskudd, og Live er helt rå i dueller én mot én. Det gjør at motstanderne må forberede seg på å møte forskjellige typer spillere.

Den fordelen er noe Sola brukte til de grader mot Fana i det som var en jevn kamp i starten. Utover i kampen ble Fana slitne med få bytter, mens Sola-trener Steffen Stegavik byttet på hele laget – unntatt Herrem. Hun ble kåret til banens beste og var Solas toppscorer med sju mål.

– Det funket fint. Vi sto godt i forsvar og fikk noen enkle kontringer, sier Herrem.

Malin Holta var tilbake i Åsenhallen for Sola-kamp. (Kristoffer Knutsen)

Sola-trener Stegavik: – Noen blir sikkert sure

Stegavik mener det ikke bare en på venstre bakspiller de har breddens luksus. Kristina Sirum Novak røk et leddbånd i tommelen på landslagssamling i juli, og er nærmer seg en retur. Skinnen skal av denne uken, og når hun er tilbake vil det være to alternativer på høyresiden også med Novak og Hanna Stormyr Ræstad.

På høyrevingen har både Maja Magnussen og nykommeren Ine Marie Terland logget spilletid, mens alle tre linjespillerne (Kaja Horst Haugseng, Hege Holgersen Danielsen og Martine Wolff) spilte mot Fana. Keeperne Ine Skartveit Bergsvik og Johanna Fossum har fått prøve seg mens de venter på at Rikke Marie Granlund kommer tilbake etter fødsel.

Det gir Sola langt flere strenger å spille på – og noen nye bekymringer.

– Noen blir sikkert sure på meg for at det blir mindre spilletid enn de er vant til gjennom sesongen, sier Stegavik – og fortsetter:

– Bredden i laget synes vi er gøy. Det kan bli vanskelig for alle å spille så mye som de ønsker gjennom en lang sesong.

Live Rushfeldt Deila (til venstre), keeper Ine Skartveit Bergsvik og resten av Sola-kvinnene holdt godt mot Fana. (Kristoffer Knutsen)

Herrem: – Elsker å spille i Åsenhallen

I Åsenhallen ble det full kok med overraskende 580 tilskuere på tribunen. Det er omtrent 200 mer enn det gjennomsnittlige tilskuertallet forrige sesong, og var god.

Det får Camilla Herrem til å reagere.

– Jeg elsker å spille i Åsenhallen, spesielt med mye folk og god stemning. Det var sykt bra publikum, og er veldig bra at de holdt trykket oppe selv om vi ikke fikk det spennende mot slutten, sier Herrem.

Lørdag spilles neste kamp for gultrøyene i Rema 1000-ligaen. Da venter Larvik på bortebane.

I den kampen håper Stegavik å se effekt av rulleringen på laget i Fana-kampen.

– Jeg håper alle sammen er fulladet til lørdag. Larvik fikk noen dager ekstra hvile før kampen, så vi trenger det, sier Sola-treneren.

---

KAMPFAKTA

Rema 1000-ligaen, håndball.

Sola-Fana 34–28 (14–9)

Åsenhallen, 580 tilskuere.

Sola: Ine Skartveit Bergsvik, Johanna Fossum – Malin Holta 1, Martine Wolff 2, Kaja Horst Haugseng 2, Lene Kristiansen Tveiten 6, Hanna Stormyr Ræstad 2, Maja Magnussen 5, Kristiane Knutsen 3, Ine Marie Terland 1, Live Rushfeldt Deila 3, Martha Barka, Merlinda Qorraj, Thea Kristensen, Hege Holgersen Danielsen 2, Camilla Herrem 7.

Toppscorer Fana: Sara Berg 10.

---