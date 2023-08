Malin vil ta Sola til nye høyder

Etter to år med håndball i Frankrike og Ungarn er Malin Holta hjemme igjen for å ta fatt på oppgaven som Sola-spiller.

Nå er håndballspilleren fra Randaberg klar for minimum to sesonger i gult, og hun utelukker ikke at det skal bli flere.

– Nå har jeg kommet hjem for godt, sier Malin Holta til RA.

Frihetsfølelse

Etter profftilværelsen i utlandet jobber Holta deltid ved siden av håndballen. Det å ha en «vanlig» jobb ved siden av håndballen synes hun bare er fint.

Den hjemvendte håndballspilleren opplever den nye hverdagen på Sola som friere. Nå som hun ikke er fulltidsutøver kan hun styre dagene mer selv.

Malin Holta er glad for å være tilbake som Sola-spiller. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Vi følger et eget treningsopplegg når vi ikke er i hallen, i motsetning til det jeg var vant til da jeg spilte i utlandet, sier hun og legger til:

– Jeg kjenner jeg på en frihetsfølelse nå som jeg kan styre mer av hverdagen selv.

[ Stjernespiller returnerer til Sola ]

Flere har tatt store steg

Nå som Malin Holta er tilbake i gult, er hun gjenforent med flere av de samme spillerne som var der da hun reiste til utlandet. Selv om laget er ganske likt det hun spilte på sist hun var i Sola, mener hun allikevel det er en vesentlig forskjell.

– De spillerne som fortsatt er her har tatt store steg i løpet av de to årene. Både laget og spillerne har blitt bedre, og de har fått mye god erfaring fra europaspill, sier Holta.

Backen fra Randaberg som var toppscorer i Eliteserien før hun dro til utlandet, kan tilføre laget både spisskompetanse og solid bredde. Det forteller Sola-trener Steffen Stegavik til RA om Holta.

Steffen Stegavik ser til sølvet i årets sesong av eliteserien. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Vi har en ekstra backspiller som har kvaliteter vi vet vi kommer til å få bruk for. Sammen med at hun tar med seg mye erfaring, sier Solta-treneren.

Vil etablere seg i toppen

Selv med gode resultater og spill i Europa virker det nærmest umulig for Sola å konkurrere med Vipers om å bli Norges nummer én. De suverene norgesmestrene fra Kristiansand stiller med helt andre forutsetninger enn Sola både økonomisk og dermed sportslig.

Sola endte på tredjeplass forrige sesong. Gultrøyenes trener Steffen Stegavik sier at de først og fremst ønsker å etablere seg i toppen.

Han er klar på at målet for gultrøyene er å ta sølvplassen.

– Jeg håper vi skal være like gode som i fjor, og ta et steg videre, sier Stegavik til RA og legger til:

– Vi endte jo som nummer tre bak Storhamar. Det neste steget vil naturligvis være andreplass.

Samtidig som han ser oppover på lagene som kom over Sola i fjor, ønsker han også å sørge for at luken til tredje- og fjerdeplassen skal bli større.

Målet til klubben er å være topp fem i eliteserien hvert år.

Stegavik sier at han sånn sett er fornøyd med å ha klart målet de siste tre sesongene, men han er tydelig på at man får en bedre seeding som nummer to enn tre når man skal ut i Europa.

Går alltid for å vinne

De første treningskampene i sesongoppkjøringen blir i Larvik til helgen. Der vil Sola møte Molde, Lugi (Sverige) og Larvik.

Med fem nye signeringer i forkant av årets sesong, blir sesongoppkjøringen viktig for å få drillet inn de nye spillerne.

---

Nye Sola-spillere

Keeper: Rikke Marie Granlund og Johanna Fossum.

Kantspillere: Ine Marie Terland

Bakspillere: Malin Holta og Hanna Stormyr Ræstad

---

Sola-treneren vil bruke disse kampene til å rullere mye på laget for å få drillet inn de nye, men han er klar i sin tale når det gjelder resultater i disse kampene. Noe annet enn seier er ikke godt nok..

– Vi går alltid for å vinne uansett, sier han og legger til:

– De som står på banen skal være der for å vinne.

Malin Holta ser også fram til å komme i gang med kamper, og få spisset formen inn mot sesongen.

– For min del blir det godt å kjenne litt på det å spille kamp igjen. Nå har vi bare trent i to uker, så vi er ikke helt der vi skal være ennå, sier hun.

