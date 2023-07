Herrem fødte i mars - I kveld gjør hun comeback for landslaget

I dag møter Norge Frankrike i Bodø, og det er 100. gang disse to lagene møtes. Sola-spilleren har spilt hele 30 ganger mot Frankrike.

I 2018 kom Theo til verden. Da gikk det 151 dager til Herrem var i spill under EM.

– Jeg synes nesten det har vært bedre nå (enn første fødsel). Det har gått raskere både for kropp og sjel og bedre i de fysiske testene vi hadde på Olympiatoppen enn forrige gang, sier Herrem til NTB.

Tidlig i mars kom barn nummer to (Noah) for Herrem og Steffen Stegavik. Og veien tilbake til håndballbanen har vært kort også denne gangen for veteranvingen.

– Jeg har lagt ned en jobb for å få et godt utgangspunkt nå, men man vet jo aldri hvordan det blir med en fødsel, sier Herrem.

Hun roser landslagsledelsen for tilrettelegging for spillere som har små barn.

– De er veldig i forkant og vil legge til rette. Det er jo alfa og omega, sier Herrem.

De norske håndballjentene har VM i Norge, Sverige og Danmark som årets store mål. I 2024 er Paris-OL prioritet én, også for Herrem. Ved OL-start vil hun være 37 år og åtte måneder, men hun stenger ikke døren for ytterligere mesterskap.

– Jeg føler jeg får ta ting litt som det kommer, og jeg føler at man ikke skal gi seg bare for å gi seg. Det må i så fall være fordi jeg ikke tar nivået lenger eller føler at kroppen begynner å suse litt, sier Herrem.

[ Solas hinder er klart ]

[ Sola-trener ikke overrasket ]