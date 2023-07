Solas hinder er klart

Tirsdag formiddag ble kvalifiseringskampene til Europaligaen for kvinner og europacupen for menn trukket. Ingen av de norske lagene møtes. For Sola betyr det at det blir møte med det spanske laget Bera Bera.

Kampene i tredje kvalifiseringsrunde er lagt til 11./12. og 18./19. november. Gruppespillet består av 16 lag og kastes i gang 6. januar.

Forrige sesong endte det med kvartfinale for Sola-kvinnene i Europaligaen.

Norge har med fire lag i Europaligaen for kvinner, hvor Molde og Larvik er to av 12 lag som får inn i andre kvalifiseringsrunde, mens Storhamar og Sola først blir med fra tredje og siste runde.

[ Sola-treneren ikke overrasket ]

Molde møter franske Bourgogne Dijon, mens Larvik skal til Costa del Sol fra Málaga. Begge lagene avslutter med hjemmekamp.

Kampene skal spilles helgene 23./24. september og 30. september/1. oktober.

Vinner de den andre kvalifiseringsrunden får Molde en ny fransk motstander i Nantes, mens Larvik vil møte København.

Både Storhamar og Sola starter hjemme mot henholdsvis svenske Höör og spanske Bera Bera.

I europacupen for menn går Runar og Nærbø inn i andre runde, hvor de møter henholdsvis Afturelding fra Island og Sakarya fra Tyrkia. Begge lagene starter med hjemmekamp, og oppgjørene spilles helgene 14./15. og 21./22. oktober.

Elverum er det eneste norske laget som deltar i Europaligaen for menn, og hvem de møter trekkes fredag.

[ Stegavik har funnet ny assistent ]

[ Ny Sola-signering - laget komplett ]