Sola-Stegavik har funnet ny assistent

Petter Ødegård Grønstad er ansatt som ny assistenttrener i Sola Håndball. Han kommer trenerjobb i Lørenskog-klubben Fjellhammer der han har vært hovedtrener for rekrutt- og A-laget.

Treneren er hentet på en toårskontrakt ifølge Solas nettside.

– Jeg er veldig glad for at jeg blir en del av Sola fra neste sesong. Dette er en spennende mulighet, og en fin arena for meg for å utvikle meg som trener. Jeg ser fram til å jobbe i et godt miljø, med laget, Steffen og resten av trenerteamet, sier Grønstad til klubbsiden.

Han har utdannelse innen fysioterapi, og tar nå en bachelor i trening, helse og prestasjon.

– Jeg gleder meg til å aktivt være med å bidra på gulvet, både på treninger og kamp. Jeg tror Steffen og jeg kan bli ett godt team, som utfyller hverandre og kommer med gode innspill begge veier. Med min utdannelse vil jeg også kunne bidra på å utvikle spillerne fysisk, sier Grønstad videre.

Sola-trener Steffen Stegavik sier følgende om ansettelsen:

– Petter er en ung trener, sulten, og som ønsker å ta steget opp som elitetrener på sikt. Han har vist gode resultater i Fjellhammer de siste sesongene, og hatt en god utvikling. Til tross for ung alder har han stor faglig tyngde bak seg – med bachelor i fysioterapi og fra Norges idrettshøgskole. Fra teamet rundt trener 4 får han gode skussmål. Jeg gleder meg til å få han med oss i trenerteamet, og at vi kan få et godt samarbeid og sparre videre for å utvikle laget.

