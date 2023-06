Ny Sola-signering – laget komplett

Sola har signert 25-åringen Hanna Ræstad. Hun kommer fra spill for Volda, som rykket ned fra Rema 1000-ligaen etter kvalifiseringen mot Oppsal i mai.

– Nå har jeg vært i Volda i sju sesonger, så det er på tide med noe nytt. Nedrykket spilte selvsagt også inn, sier Ræstad til RA.

Konkurransen i Sola er tøff. Nå skal hun konkurrere mot Kristina Sirum Novak som forrige sesong var med landslaget på å vinne EM-gull.

Akkurat det er naturligvis Ræstad klar over, og det er noe hun har tenkt på.

– Hun er veldig god, og det er jeg fullt klar over. Det blir spilt mange kamper i løpet av en sesong, og hun kan ikke stå 60 minutter hver kamp. Jeg må ta de minuttene jeg får og ta vare på mulighetene. Jeg må naturligvis også vise på trening at jeg vil spille, sier Ræstad.

Det viktigste er at Sola er et topplag i Rema 1000-ligaen, og at jeg har hørt mye godt om Steffen (Stegavik) som trener. — Hanna Ræstad

Sola: Fulltallig stall

Før laget starter opp med treninger 19. juli skal den nye bakspilleren flytte til regionen, og forhåpentligvis finne seg en jobb som idrettslærer.

Sola-trener Steffen Stegavik er godt fornøyd med å ha sikret Ræstads signatur.

– Vi har hatt to sesonger med Kristina (Sirum Novak) alene som venstrehendt skytter. Det har gjort oss sårbare når vi ikke har hatt dobbeltdekning på alle posisjoner, både ved skader og på trening. Når vi mister Frøydis (Seierstad Wiik), som ofte har tatt plassen i Kristinas fravær, er det fint å finne ei som er venstrehendt, sier Sola-treneren.

Signeringen er på mange måter et punktum for Sola på overgangsmarkedet før sesongen. Selv om det kan skje mye før seriestart sier Stegavik at troppen er fulltallig.

– Men vi skal ta opp noen rekrutter til laget, sier han.

– Er du fornøyd med stallen?

– Ja, vi beholder ganske mange fra forrige sesong og putter inn Malin (Holta, bakspiller) i tillegg til Ine Marie (Terland, høyrekant) og Hanna (Ræstad, bakspiller), sier Stegavik.

Champions League

Tirsdag gikk også søknaden om plass i Champions League for den kommende sesongen av gårde fra Åsenhallen.

– Er stallen klar for Champions League?

– Vi har ikke noe annen økonomi uansett, så resten må være lokale. Vi søker Champions League og viser interesse, men jeg blir ikke lei meg om vi spiller European League neste sesong også. Vi vil inn til «final four», og da tror jeg European League passer oss best. Det er vanskelig å få til i Champions League. Skal vi få det til der må vi bygge klubb litt til, sier Stegavik.

– Hvor viktig var spill i Europa i ditt valg om å signere for Sola, Ræstad?

– Egentlig veldig lite. Det viktigste er at Sola er et topplag i Rema 1000-ligaen, og at jeg har hørt mye godt om Steffen (Stegavik) som trener. Uansett blir det gøy å spille i Europa. En opplevelse, sier hun.

Hun har tidligere spilt for Midsund og Molde.

