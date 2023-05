Sola-karen takket for seg med storspill

Den 37-årige keeperen var helten da Kristianstad ble cupmester i mars, og mandag stengte han i perioder målet da klubben vant sluttspillet for første gang siden 2018.

– Nå er det bare glede og eufori. Å spille min siste kamp for Kristianstad og avslutte på denne måten får fram følelsene, sa Sola-mannen til C More etter kampslutt.

Han hadde en redningsprosent på nesten 40 i den avgjørende kampen, et tall som er skyhøyt i håndball.

Ikke nok med det. Sluttspillfinalen var hans siste kamp for klubben 37-åringen har spilt i siden 2020. Christensen fikk ikke fornyet kontrakt og skal neste sesong spille for Helsingborg.

Lidnersk knäpp

Foran 5000 tilskuere i en fullsatt hall var første omgang en målvaktsduell der også Sävehofs Oscar Sävinger var meget god. Ved pause sto det 12–12.

I 2. omgang leverte Christensen redning etter redning i perioden da kampen ble avgjort. På Kristianstads nettsted ble det beskrevet som en «Lidnersk knäpp», et svensk uttrykk som beskriver øyeblikket når alt plutselig faller på plass og prestasjonsnivået økes voldsomt.

Reddet alt

– Han reddet ALT, og det var ikke dårlige redninger. Om det ikke var skudd fra distanse, var det innhopp fra kant som den rutinerte målvakten sto i veien for, står det.

Kristianstad er svensk mester for niende gang. Denne sesongen vant laget serie, cup og sluttspill.

Tidligere har Sola-mannen Christensen spilt både VM og EM for det norske herrelandslaget i håndball. Han var med på VM-sølvmedaljene i 2017 og 2019, samt EM-bronsen i 2020. Totalt står keeperen med 112 kamper for håndballherrene.

37-åringen har en fortid i den danske klubben GOG, Minden i tysk Bundesliga og de norske klubbene Stavanger Håndball og Heimdal. I Sverige har han spilt for H 43 Lund og Lugi.

I forbindelse med overgangen fra Minden til Karlstad uttalte Christensen følgende til Nettavisen:

– Jeg har jo en sterk kobling til Skåne, da jeg har bodd der i åtte år og min kone kommer derfra. Det falt seg naturlig da IFK kom på banen.

Han er gift med fotballspilleren Frida Liljekvist, og hans neste arbeidsgiver holder også til i Skåne.

