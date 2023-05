Gode Sola-nyheter før den avgjørende kampen

Det er allerede klart at Vipers er klar for finalen etter at de slo Larvik 2–0 i kamper. Sola har ennå håp om å kapre den andre finaleplassen når de møter Storhamar til kamp tre i Boligpartner Arena på Hamar.

Utgangspunktet før kampen er enkelt: Lagene står likt, og vinneren av best av tre-serien møter mektige Vipers i sesongens siste kamper.

Før den avgjørende semifinalen har Sola-trener Steffen Stegavik fått tilbake to spillere fra skadelisten.

– Det ser ut til at Frøydis (Wiik Seierstad) og Guro (Berland Husebø) er tilbake, sier han til RA.

Med duoen tilbake er så å si hele stallen disponibel for treneren til det som kan bli sesongens siste Sola-kamp.

Bortefordel for Sola?

Det høyest rangerte laget spiller hjemmekamp i kamp én og tre, mens det lavest rangerte får kamp to hjemme. Normalt sett skal det være en fordel å være på hjemmebane. I denne semifinaleserien har det vært så langt fra sannheten man kan komme. Så langt har nemlig begge kampene mellom Sola og Storhamar endt med borteseier.

– Er det tilfeldig?

– Litt tilfeldig, for det er to gode lag som er nummer to og tre i Norge. Det er så å si ingenting som skiller lagene når man går gjennom det, sier Stegavik.

Sola-trener Steffen Stegavik får to spillere tilbake til semifinale nummer tre. (Kristoffer Knutsen)

I serien kapret Storhamar andreplassen, mens Sola trakk det lengste strået i NM da de sendte Hamar-laget ut i semifinalen og tok NM-sølv mot nærmest uslåelige Vipers. Sluttspillet er dermed turneringen som kan bikke ett av lagene over til å være nummer to bak Kristiansand-laget.

Det at en semifinaleserie går til tre kamper medfører også at begge lag spiller med kniven på strupen. Taperen får nemlig sommerferie.

– Kjenner du på nerver før semifinale tre?

– Nei, er ganske stille og rolig egentlig, sier Stegavik.

Sola-treneren tror noen minutter vil avgjøre

Forberedelsene bærer preg av årstiden. Sola-treneren peker på at det er sent i sesongen, og kroppene er allerede tungt belastet gjennom seriespill, NM og EHF European League.

– Nå må vi tyne ut mest mulig av kroppene, og bruke tiden mellom kampene til å skaffe overskudd, sier Stegavik.

– Hva er planen for kampen?

– Vi skal ikke gjøre så mye annerledes. Det har vært to jevne kamper til nå, men vi må bare passe på at vi er med de fem siste minuttene. Det er da det kommer til å avgjøres, sier treneren.

Kampen starter klokken 20.15.

