Sola tapte på målstreken

Sola — Alt lå til rette for en skikkelig håndballfest i fullsatte Åsenhallen onsdag. Forutsetningene var nemlig greie etter Solas sterke borteseier på Hamar etter den første semifinalen – seier ville gi en historisk finaleplass for hjemmelaget.

Det faktumet så ikke spillerne helt ut til å ta inn over seg innledningsvis. Sola slet i åpningsfasen og Storhamar dro litt fra. Laget var en periode foran med tre mål.

– Vi var svake i angrep innledningsvis, slo Live Rushfeldt Deila fast.

Ut over i omgangen våknet likevel hjemmelaget. Anført av en frisk Kristina Novak spiste de seg stadig inn og da Kaja Horst Haugseng scoret i siste sekund sørget hun for 12–12.

Voldsom opphenting

Etter pausen raknet det nok en gang litt for hjemmelaget. Storhamar gikk raskt opp til tre måls ledelse og Sola misbrukte for mange gode muligheter offensivt samtidig som bortelaget fikk sette inn for mange kontringer.

Med fem minutter igjen hadde Sola fortsatt to mål å ta igjen. Live Rushfeldt Deila reduserte til 25–26 med tre minutter igjen og like etterpå reddet Rinka Duijndam. Så scoret nærmest samme Deila direkte etterpå og satte opp et skikkelig drama med to minutter igjen.

Solas Kristina Sirum Novak får røff behandling i den andre semifinalen av håndballens sluttspill. (Espen Iversen)

Det endte dessverre for Sola med at laget ikke klarte å utligne til 28–28 med sitt siste skuddforsøk. Dermed må det til en tredje og avgjørende finale på Hamar neste fredag for å kåre en finalist i sluttspillet.

– Det er surt når vi klarte å hente dem inn igjen. Samtidig var det en kamp vi måtte jage hele veien. Det var ganske mye som ikke satt i dag. Nå må vi legge en ny slagplan til den siste kampen, sier Live Rushfeldt Deila – som også hyllet publikums innsats opphentingen.

[ Slik var Sola-Storhamar ]

Stjernesmell

Hun ble for øvrig liggende med store smerter, og det som så ut som en alvorlig skade, før pause. Så kom hun tilbake på banen etter hvilen og knallet inn sju mål.

– Det var kne mot kne og gjorde utrolig vondt. Samtidig slo vi raskt fast at det ikke var snakk om noen båndskade. Jeg har røket korsbåndet før. Andre omgang viste at det gikk fint å spille, sier hun – samtidig som hun er glad det er en stund til den siste semifinalen.

Trener Steffen Stegavik tok tapet med fatning.

– Det er slik sluttspill er. Det var en jevn kamp og vi hang egentlig etter hele tiden. På slutten hadde de to angrep Vi bare ett. Om vi hadde vunnet her ville det nærmest vært litt ufortjent.

– Hvordan ser du på mulighetene i en avgjørende kamp?

– Femti-femti. Nå får vi telle opp friske kropper og mobilisere på ny.

[ Suksess til liten nytte for Sola: Svakeste tilskuertall på ti år ]

---

FAKTA

Håndball, sluttspill kvinner, semifinale 2. kamp

Sola-Storhamar (12–12) 27–28

Åsenhallen, 1086 tilskuere (utsolgt)

Sola: Rinka Duijndam 1, Ine Skartveit Bergsvik, Amalie Frøland – Martine Wolff, Kaja Horst Haugseng 4, Lene Kristiansen Tveiten 2 (2), Maja Magnussen 5, Kristiane Knutsen 2, Live Rushfeldt Deila 7, Kristina Sirum Novak 6, Martha Barka, Merlinda Quorraj, Thea Kristensen, Anne Malin Gjengedal Antonsen, Hege Holgersen Danielsen, Camilla Herrem.

Toppscorer Storhamar: Mia Zschocke 8

Dommere: Magnus Muri Nygren og Andreas Daviknes Borge.

Utvisninger: Sola

---