Feiret comeback og bronse

Sola — Selv om Sola hadde sin store stjerne tilbake i kamptroppen for første gang i 2023, fikk laget en trang start mot Storhamar. Laget havnet raskt under med tre-fire mål og det hang ikke helt sammen i den svært viktige kampen.

Så våknet plutselig hjemmelaget og etter kvarterer var det snudd til ledelse. De kjørte på og vant 10–1 over en periode på ti minutter. Da det var spilt 21 minutter ledet laget med fem.

Storhamar våknet så litt igjen og halte innpå, men både Sola og publikum fikk et etterlengtet øyeblikk da superstjernen Camilla Herrem (36) gjorde et oppsiktsvekkende raskt comeback tre uker etter fødsel.

Hun fikk likevel aldri preget de siste minuttene og måtte se Storhamar få kontakt. Pauseresultatet var 16–15. Etter pausen ble det med rundt ti minutter, og ett skuddforsøk, før hun ga seg for dagen.

[ Slik skal Sola ta neste steg ]

Andre omgang ble av den jevne sorten og ledelsen skiftet litt mellom lagene det første kvarteret.

Med ni minutter igjen av oppgjøret klarte Sola endelig å tilrive seg en ledelse på to mål. Den ledelsen vaklet mellom ett og to mål fram til Kristina Novak økte den til tre med tre minutter igjen. Luken ga Sola aldri opp og dermed var den tredje strake seriemedaljen et faktum.

Med bronse i serien, cupsølv og kvartfinale i EHF European League har Sola gjort sin beste sesong noensinne. Det har de klart uten flere av nøkkelspillerne med i store deler av sesongen.

Saken oppdateres …

[ Slik var Sola-Storhamar ]

---

FAKTA

Håndball, Eliteserien

Sola-Storhamar 34-31(16–15)

Åsenhallen, 527 tilskuere

Sola: Rinka Duijndam, Amalie Frøland - Guro Berland Husebø 3, Maren Eiken Ravndal, Martine Wolf, Kaja Horst Haugseng 3, Lene Kristiansen Tveiten 7 (5), Frøydis Wiik Seierstad, Maja Magnussen 6, Kristiane Knutsen 1, Live Rushfeldt Deila 3, Kristina Sirum Novak 10, Martha Barka, Merlinda Qorraj, Hege Holgersen Danielsen 1, Camilla Herrem.

Toppscorer Storhamar: Anniken Obaidli 8 (3)

Utvisninger: Sola ingen. Storhamar 2x2 min.

Dommere: Jovana Dasic og Charlotte Husomanovic

---