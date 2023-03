Slik skal Sola ta neste steg

Sola — For en håndballklubb som aldri har vært på et slikt nivå før er det som har skjedd de siste årene bemerkelsesverdig. Med Steffen Stegavik som trener, og Camilla Herrem hjemme igjen, er fasiten to seriemedaljer, to tapte cupfinaler og to kvartfinaler i EHF European League. Poeng mot serietoer Storhamar vil gi den tredje strake medaljen. Om Larvik, som har Sola på innbyrdes oppgjør, taper mot Fana går det med tap. Molde kan også ta bronsen, men det krever at de slår suverene Vipers – som ikke har tapt på årevis.

– Hva er betydningen av suksessen i klartekst? Hvor viktig er nok en bronse?

– Det er dette vi spiller for. Å etablere oss i toppen. Da er det medaljer vi vil ha. Vi vil være et av topplagene i Norge, sier trener Steffen Stegavik.

Plassen i Europa neste år er alt sikret via cupfinale. I så måte er det ingen kniver på strupen i Åsenhallen onsdag.

– Dette handler mest om æren og stoltheten til laget. Det er heller ingen direkte økonomisk gulrot å snakke om. Samtidig gjør det at andre ser på oss som en toppklubb. Vi blir mer attraktive blant spillere, media og sponsorer. Medaljer er medaljer. Det er gjevt. Kjempestas for oss, sier daglig leder Svein Gaute Hølestøl.

500.000 i minus

Økonomi er, som Hølestøl peker på, selvsagt helt sentralt for at suksessen og eventyret skal fortsette videre. For at Sola kanskje skal ta enda et steg. De naturlige målene for 2023/2024 er selvsagt et seriesølv, unngå Vipers i sluttspillet og gi seg selv muligheten for å søke om deltakelse i mesterligaen. Final Four i European League ligger også der. Men skal en dit koster det. Alt nå peker pilen feil vei. Sola gikk med et underskudd på en halv million i 2022. Pluss på nesten millionen samlet de to årene før det gjør det levelig på kort sikt. På lang er det ikke det. Spesielt ikke i en breddeklubb.

Vi må selvsagt være bedre på kostnad i fortsettelsen, men jeg tror det blir vel så viktig å øke attraktivitet, aktivitet og inntekter ytterligere. Jeg tror vi må snu blikket mot det for å kunne ta steget videre nå. — Svein Gaute Hølestøl

Grunnene for et minus er åpenbare. Suksess koster. Spillernes markedsverdi har gått enormt opp. De vil ha bedre betalt – og må ha det for å kunne utvikle seg videre i en semiprofesjonell hverdag.

– Vi må selvsagt være bedre på kostnad i fortsettelsen, men jeg tror det blir vel så viktig å øke attraktivitet, aktivitet og inntekter ytterligere. Jeg tror vi må snu blikket mot det for å kunne ta steget videre nå. Det krever en større økonomi. Dess bedre vi blir jo bedre blir spillerne. Da forventer de også mer. Vi må være på forskudd her, sier Svein Gaute Hølestøl.

[ Sola henter norsk landslagskeeper ]

Drømmer om mesterliga

Trener Stegavik erkjenner at klubben nærmest er litt på lånt tid på dette nivået nå.

– Det er litt flaks og litt dyktighet som har gjort at vi kan beholde spillerne. Europa er meget viktig i det, sier han.

Stegavik er glad for at de fleste blir. Martha Barka må fortsatt signere av nøkkelspillere, men ut over det er det kun keeper Rinka Duijndam som forsvinner. Hun er alt erstattet. Trønderen vet likevel at dette kan rakne fort om mange forsvinner samtidig. Da må det bygges på ny. Suksess er både en velsignelse og en fiende for en klubb som Sola.

– De får bedre tilbud overalt allerede nå. Sportslig sett er det realistisk å se mot Mesterligaen neste år. Så får vi se i lengden. Men da vil spillerne få enda bedre tilbud. Spørsmålet er hva som skjer den dagen du må starte på nytt, sier Stegavik.

Han er glad for å slippe det nå. I stedet skal han maksimere byggverket sitt.

– Allerede da jeg startet blinket jeg meg ut kommende sesong som året vi skal inn i Final Four i Europa, innrømmer han.

Før det kan skje skal det kjempes både om seriebronse nummer tre og i et sluttspill. Skal bronsen i sekken kreves det en meget god prestasjon – og spillere tilgjengelig.

– Alle er klare, sier Stegavik.

Unntaket er kona Camilla som nylig fødte. Hun kan kanskje nå sluttspillet.

Med henne på banen i år ville kanskje både et seriesølv, Final Four og Mesterliga vært i spill alt nå.

[ Europa-eventyret over for Sola ]