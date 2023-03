Europa-eventyret over for Sola

For andre gang på to sesonger ble det stopp i kvartfinalen for Sola i den europeiske nivå to-turneringen. Med uavgjort i Stavanger Idrettshall var det helt åpent da gultrøyene dro til Tyskland, og starten på kampen gjorde at det så lovende ut.

Sola fikk en pangstart på oppgjøret, så våknet Thüringer. Tyskerne overtok initiativet i kampen og ledet 16–10 til pausen.

– Jeg synes vi hadde muligheten til å gå videre, men tok den ikke. Det var en god start, så falt vi. I hele andreomgangen ble vi jaktende bak, men vi fikk ikke den siste muligheten til å ta det, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA.

Etter hvilen klarte ikke Sola å hente inn forspranget til tyskerne. Landslagsspilleren Kristina Sirum Novak scoret åtte mål gjennom kampen, men det ble tre mål som skilte lagene.

Vi prøver å ta det neste steget hele veien. — Steffen Stegavik

– Merket det på Thüringer

Forutsetningene før kampen var at vinneren tok seg videre til «final four». Det steget har Sola aldri tatt tidligere. Analysen etter kampen er tydelig.

– Vi kjempet til det var igjen ett minutt. Sammenlagt etter to kamper røk vi med tre mål, og det var kanskje hjemmekampen som gjorde at vi ikke kom oss videre, sier Stegavik.

Det er allerede klart at Sola får en ny mulighet til å vise seg fram i Europa neste sesong. Plassen ble nemlig sikret da de kom seg til NM-finalen og tok sølv mot suverene Vipers.

I det europeiske selskapet er Sola relativt ferske, og derfor er rutine inn viktig for å bygge et lag som kan ta ytterligere steg i Europa.

– Vi prøver å ta det neste steget hele veien. Vi merket det på Thüringer. De dro ned tempoet og ble mer kyniske etter hvert i kampen, mens vi ble mer jagende, sier Stegavik.

Til neste sesong er det allerede planlagt et keeperskifte for gultrøyene. Rinka Duijndam skal til Györ, og Rikke Marie «Bobbo» Granlund kommer til Åsenhallen. Hun har med seg verdifull erfaring fra internasjonale turneringer for både klubb- og landslag.

Medaljekamp

Med Sola ute av Europa-turneringen er det usikkert om det blir retur til banen for profilen Camilla Herrem denne sesongen. Hun og Sola-treneren fikk barn sammen i begynnelsen av mars, og målet hennes var å komme tilbake i kamp dersom Sola sikret seg billett til europaligaens «final four».

Onsdag avslutter Sola Rema 1000-ligaen med hjemmekamp mot Storhamar. Gultrøyene fra Hamar ble sendt ut av mesterligaen mot Odense lørdag. I seriespillets siste kamp i Åsenhallen står det om medalje for Sola. Konkurransen om bronsemedaljen er jevn, og Molde er konkurrenten. De møter Vipers til siste seriekamp.

Stegavik mener det ikke er behov for å snu på noe etter tapet i Tyskland før serien skal avgjøres.

-Det var ikke en dårlig prestasjon, men bare at vi ikke kom oss videre. Vi skal være skuffet på vei hjem, så er det Storhamar etterpå. Heldigvis får vi kamp hver tredje dag når vi er med i Europa. Da er det mye lettere for oss å riste av oss skuffelsen og komme videre med ny kamp, sier han.

KAMPFAKTA

EHF European League, kvartfinale.

Thüringer-Sola Håndball 27–24 (16–10)

Sola: Rinka Duijndam, Amalie Frøland, Kristina Sirum Novak 8, Kristiane Knutsen 6, Lene Kristiansen Tveiten 3, Maja Magnussen 3, Martine Wolff 2, Live Rushfeldt Deila 2, Guro Berland Husebø, Maren Eiken Ravndal, Kaja Horst Haugseng, Frøydis Wiik Seierstad, Martha Barka, Merlinda Qorraj, Hege Holgersen Danielsen.

Toppscorer Thüringer: Johanna Stockschläder og Annika Lott 6.

