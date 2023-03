Sola-keeperen på vei til superklubb

Den nederlandske landslagskeeperen avslørte forrige uke at hun velger å benytte seg av en opsjon i kontrakten. Hun fortalte samtidig at kraftig flyskrekk var en vesentlig faktor i avgjørelsen.

– På sett og vis føler jeg at jeg svikter familien her. Jeg har blitt tatt enormt godt mot etter at jeg kom i fjor og fått masse hjelp, sa hun til RA sist uke.

Hun pekte på at dette ikke handler noe om det som har skjedd på banen. Der har det meste klaffet. Duijndam la samtidig til at hun ikke hadde anelse om hvor neste stopp ville bli, men at det måtte klaffe helt.

Nå skal stjernekeeperen har funnet seg ny klubb. Ifølge handballnews.ro’s konto på Instagram er hun på vei til den ungarske superklubben Györ og hun må nok innstille seg på noen flyturer der også.

Klubben vant nemlig Champions League både i 2013, 2014, 2017, 2018 og 2019. De var tapende finalister i 2009, 2012, 2016 og 2022. Det forteller det meste om hvilken stormakt klubben er.

Etter det RA erfarer skal avtalen med den ungarske klubben være i boks og det hele vil bli offentliggjort fredag.

Solas daglige leder Svein Gaute Hølestøl fortalte forrige uke at klubben var i sluttforhandlinger med en ny keeper av internasjonalt format.

