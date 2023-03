Sola henter landslagskeeper

Den norske keeperen Rikke Marie «Bobbo» Granlund blir ny Sola-keeper. Det avslørte Sola i en pressemelding fredag.

Hun har tidligere spilt flere mesterskap for håndballjentene, og har de siste årene spilt for danske Esbjerg og franske Chambray Touraine.

– Jeg har fulgt med Sola de siste sesongene, og er imponert over det laget har fått av resultater både i Norge og Europa. Å få sjansen til å være med på denne reisen gleder jeg meg skikkelig til. Jeg har hørt mye positivt om klubben fra flere hold, og kjenner jo flere av de som er med i troppen. Martine Wolff spilte jeg med i Nordstrand, Live Rushfeldt Deila har jeg spilt med på rekruttlandslaget og Camilla Herrem og Kristina Sirum Novak har jeg spilt på landslaget med, sier Granlund.

Kontrakten hennes med Sola er for to sesonger.

– Jeg ser fram til å bli en del av Sola, og ikke minst til å få sjansen til å få være med videre på denne reisen, sier Granlund.

Verdifull erfaring

Sola-trener Steffen Stegavik er fornøyd med å ha fått ny keeper på plass til den kommende sesongen.

– Rikke er en internasjonalt erfaren keeper som vi er glade for å tilegne oss i klubben. Hun kommer inn med god rutine som de andre spillerne i klubben kan lære mye av de neste årene, sier Stegavik.

Den nye keeperen har rikelig med erfaring fra toppnivå, og har blant annet spilt Champions League tidligere. Allerede er det klart at Sola også neste sesong kommer til å konkurrere ute i Europa, og da er den typen erfaring verdifull å ha med seg.

– Vi er svært fornøyd med å kunne presentere Rikke Marie «Bobbo» Granlund som Sola-spiller de neste to sesongene. Hun er en kapasitet som passer til våre ambisjoner om Europa spill, og kjempe om medaljer i Rema 1000-ligaen. Hennes erfaring som landslagsspiller og fra mesterskaps kamper, vil være med å utvikle andre spillere i Sola Håndball. Jeg tror også det er bra for norsk håndball at flere av våre etablerte spillere returnerer til den norske serien, og samtidig har ambisjoner om spill i EM, VM og OL, sier Solas daglige leder Svein Gaute Hølestøl.

Europa neste

Nåværende Sola-keeper Rinka Duijndam er koblet til den europeiske toppklubben Györ, og vil etter alt å dømme fortsette karrieren der etter sesongen.

Før keeperskiftet i Åsenhallen skal Sola til Tyskland for å møte Thüringer i kvartfinalen i EHF European League. Den kampen spilles søndag, og med seier blir Sola klar for «final four» for første gang i klubbens historie.