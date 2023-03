Landslagsspiller forlenget med Sola

Det bekrefter trener Steffen Stegavik. Han gleder seg stort over å få på plass den nyuttatte landslagsspilleren.

– Først og fremst er kontinuitet viktig for oss. Hennes signatur bidrar til det. Live skal nå også inn på A-landslaget for første gang og det er en tillitserklæring for Sola at hun velger å bli. Jeg regner nemlig med at hun hadde flere andre klubber å velge i. Med dette på plass kan vi ta ytterligere steg for å nærme oss toppen av norsk og europeisk håndball, sier Stegavik til RA.

Rushfeldt Deila, som er datter av tidligere Viking-profil og nåværende manager i Standard Liège Ronny Deila, var en av tre Sola-spillere som havnet på A-landslaget i Thorir Hergeirssons siste tropp. Det har aldri skjedd tidligere at så mange har vært med fra Sola. Utover Rushfeldt Deila ble også Kristiane Knutsen og Kristina Novak tatt ut. Dersom Camilla Herrem ikke hadde vært ute på grunn av fødsel ville tallet fort vært fire.

Konkurranse fra Danmark

Rushfeldt Deila har ikke svart på RAs henvendelser. Etter det avisen erfarer til hadde Sola skarp konkurranse om signaturen hennes fra en dansk klubb.

Bakspilleren har tidvis vært meget god i både serien og European League denne sesongen. Det stemmer godt med Steffen Stegaviks uttalelser før sesongen. Da slo han fast at hun virkelig hadde vært på jobb i sommer og så ut som en potensiell A-landslagsspiller.

– Hvordan skal hun ta ytterligere ett steg for å bli etablert i den troppen?

– Vi skal jobbe med å videreutvikle skuddet hennes fra bak på banen. Hun må ta de rette sjansene derfra. Så er det vanskelig å komme med i landslagstroppen når de etablerte alle er med. Når generasjonsskiftet hos Norge kommer er hun nok likevel blant de aller første i køen. Hun har duellstyrken som kreves både bakover og framover i banen, sier treneren.

Jobber med Barka og keeper

Sola har tidligere i vinter også forlenget med kaptein Martine Wolff. Med denne signaturen er mye av rammeverket på plass for kommende sesong. En spiller klubben nå også jobber med å forlenge med er forsvarssjef Martha Barka.

Samtidig har keeper Rinka Duijndam gitt beskjed om at hun benytter seg av en klausul i avtalen og bryter denne etter ett år. Flyskrekk er en medvirkende årsak til det. Klubben jobber nå med å finne en erstatter. Ifølge daglig leder Svein Gaute Hølestøl er de nære å lande en ny toppkeeper av internasjonalt format.

