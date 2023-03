Vanskelig utgangspunkt for Sola

Sola fikk en helt vanvittig god åpning på en av de største kampene i klubbens historie. Nærmest alt gikk lagets vei og etter 6.28 av første omgang sto det 7–1 til hjemmelaget. Thüringer var nødt til å ta grep umiddelbart og tok timeout.

Tyskerne fikk litt mer kontroll etter dette og klarte etter hvert å henge seg mer på hjemmelaget i målproduksjonen – uten ar de tok inn noe. For Sola, som var helt rå i forsvar innledningsvis, viste det seg at det fort ble et kjempeproblem da forsvarssjef Martha Barka fikk sin andre tominutter allerede etter 15 minutter. Samtidig som hun måtte ta det roligere begynte det å kladde mer umiddelbart for Sola. Dette var kampens store vendepunkt.

Da 19 minutter var spilt hadde Thüringer spist opp et godt jafs av forspranget og ledelsen var kun på fire mål. Det var da Solas tur til å ta en timeout. Trener Steffen Stegaviks formaninger så likevel ikke ut for å hjelpe. Sola slet i angrep og Thüringer var bare ett mål bak etter 26 minutter. Til pause ledet Sola 19–17.

Etter pausen fortsatte problemene for hjemmelaget da Barka fikk sin tredje tominutter etter bare to og et halvt minutt. Med det påfølgende røde kortet mistet Sola sin desiderte sjef bakover.

Da det var spilt 40 minutter av kampen hentet Thüringer for første gang inn Sola og det sto 24–24. Like etterpå overtok de også ledelsen og økte raskt til tre.

Sola fikk etter hvert roet seg litt og etter kalddusjen og viste skikkelig karakter da de hentet opp de tre målene – samtidig som keeper Rinka Duijndam tok stort ansvar. Med fem minutter igjen sto det 33–33 og da fikk Sola blod på tann. Hjemmelaget snudde så oppgjøret nok en gang, men holdt ikke helt inn. Dermed endte det 35–35 og utgangspunktet foran andre kamp er meget vanskelig.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Håndball, EHF European League, kvartfinale 1. kamp

Sola-Thüringer 35–35 (19–17)

Stavanger idrettshall, 979 tilskuere

Sola: Rinka Duijndam, Amalie Frøland – Kristina Novak, Martha Barka, Kristiane Knutsen, Frøydis Seierstad Wiik, Live Rushfeldt Deila, Guro Berland Husebø, Lene Kristiansen Tveiten, Emilie Kindervaag, Merlinda Quorraj, Maja Magnussen, Hege Holgersen Danielsen, Kaja Horst Haugseng, Martine Wolff, Maren Eiken Ravndal.

Utvisninger: Sola 4x2 min. Thüringer 8x2 min.

Rødt kort: Martha Barka, Sola (32.30)

Toppscorer Thüringer: Annika Lott 10

Dommere: Marion Kull og Alvar Tint, Estland.

---