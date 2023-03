Nedslående interesse for Europa-kvartfinale: – Stusslig

Kun 600–700 billetter er solgt til kampen i Stavanger Idrettshall – som har en langt høyere kapasitet. Det er mindre enn klubben har på veldig mange seriekamper skuffer daglig leder Svein Gaute Hølestøl stort. Han mener laget hadde fortjent bedre til en så viktig kamp.

– Dette går sent! Billettsalg et var langt bedre i fjor. Vi er tross alt i en kvartfinale i Europa. En skulle tro det var interessant for håndballfolket, sier Hølestøl til RA.

Trener Steffen Stegavik sliter med å forstå det.

– Jeg syns dette er rart. Spesielt når gruppespillet var så godt besøk. Nå er vi videre og spiller om plass i sluttspillet. Jeg håper det tar seg opp. Det vil være stusslig om vår potensielt aller største prestasjon skjer foran nesten ingen. Vi bør i alle fall klare å komme oss opp mot 1000 tilskuere.

Satte rekord i fjor

Sola har igjen imponert stort denne sesongen. Ut ifra forutsetningene overpresterer laget definitivt. Nå håper Hølestøl at folk våkner.

– Vi trekker mer folk enn dette mot Viper i Åsenhallen. Dette er en større kamp på mange måter. Så er samtidig Vipers ganske «hypet». Folk kjenner bedre til profilene.

Når Sola spilte European League i fjor satte laget blant annet rekord for antall tilskuere for en klubbkamp for kvinner her i distriktet. Det kunne ikke ha skjedd i Åsenhallen. Her er kapasiteten for liten, men kravene til det europeiske forbundet EHF gjør at de må spille i massive Stavanger Idrettshall. Her fylte de også bra opp i fjor, men nå har interessen roet seg.

Håpet nå er at folk våkner i siste liten.

– Av erfaring vet vi at mange kjøper billetter de siste to dagene.

Hølestøl peker på at det er kamper i 2. divisjon, Bringserien og turneringer i helgen som kolliderer med kampen.

– For noen av de ivrigste til å se oss, de som spiller selv, vil det kollidere. Samtidig bør det være langt flere som ønsker å se dette enn disse, peker Hølestøl på.

– God motstand

Sportslig har uansett Sola alle intensjoner om å levere. Skal laget komme seg til Final Four, og spill om tittelen, må de forbi tyske Thüringer over to kamper.

– Et veldig godt lag med tempo. De har enkeltspillere som er blant toppscorerne i European League og et ekstremt godt midtforsvar. Det blokkerer ekstremt mange skudd. Dette blir tøft. De presterer også i hjemlig liga og er nummer to med kun ett tap, sier Stegavik.

– Det høres ut som bredde er en nøkkel?

– Det kan fort være det ja. Vi kan ikke regne med å skyte over en blokk med to spillere på 190 centimeter. Så har vi spilt bra mot sånne lag før. Det handler om å få flyttet på dem, sier han.

Skademessig ser det stadig bedre ut før storkampen. Bortsett fra Camilla Herrem, som nylig ble mamma igjen, er alle klare. Et naturlig mål for henne vil være et eventuelt sluttspill og Final Four. Kristina Novak kan også i større grad slippes løs etter sykdom.

– Hun har trent noen ekstra dager og begynner å komme seg. Pusten bestemmer, men det ligger ikke begrensninger her, sier Stegavik.

