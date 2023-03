Ellevill avslutning for Sola – lukter medalje

Vinnermålet til Sola kom på straffekast da tiden var gått ut. Lene Kristiansen Tveiten sendte ballen i mål, og gultrøyene tok to utrolig viktige poeng i medaljekampen.

Begge lagene ledet i løpet av kampen, men klarte ta hverandre igjen. Til slutt var det Sola som hentet inn Fana og hadde 25–25 på måltavlen da det siste angrepet ble satt i gang. Live Rushfeldt Deila skaffet Sola en sjumeter, og Kristiansen Tveiten sendte ballen i mål.

Selv om Kristiansen Tveiten har vært fast for Sola fra sjumeteren denne sesongen erkjenner hun overfor rettighetshaver TV 2 at det for første gang var mer på spill. Situasjonen var spesiell. Det ene kastet avgjorde om det ble ett eller to poeng, noe som også er ekstremt viktig inn i avslutningen av Rema 1000-ligaen.

– Jeg prøver egentlig å tenke minst mulig tror jeg. Det er første gang jeg har kjent på nerver, sier Kristiansen Tveiten.

Trener Steffen Stegavik valgte å spille med sju utespillere i angrep med keeper Rinka Duijndam på benken. Det ga avkastning for gultrøyene, og fungerte godt i perioder der de hadde hatt problemer med å skape gode sjanser.

– Jeg synes de skal ha skryt for den sju mot seks vi spilte her. Vi er tålmodige og venter på gode sjanser, sier Stegavik.

Gjennom landslagspausen brukte Sola tid på å komme i form til sesongavslutningen. Det er både sluttspill og muligheter i Europa som gjenstår når serien er ferdigspilt.

Derfor har det vært ekstra mye trening for Sola-jentene den siste tiden.

– Jeg tror kanskje det her er en av mine tyngste kamper, fysisk sett, sier Live Rushfeldt Deila til TV 2.

Novak tilbake til medaljekampen

En av de gledeligste nyhetene for Sola var at landslagsspiller Kristina Sirum Novak var tilbake etter lang tid på sidelinjen. Hun har slitt med sykdom, og gikk derfor glipp av flere kamper i både Rema 1000-ligaen, EHF European League og NM – der Sola tok seg til finalen og tapte mot Vipers.

– Jeg tenker vi bare må få inn Kristina (Sirum Novak) ordentlig, Rush

Nå er Sola kun ett poeng bak Storhamar på andreplass. For gultrøyene som har to sesonger på rad med bronsemedalje kan det nå være en sjanse til å gå forbi Storhamar.

– Storhamar må gå på én smell, så er vi oppi der, sier Rushfeldt Deila.

---

KAMPFAKTA

Rema 1000-ligaen, håndball.

Fana-Sola 25–26

Fana Arena.

Sola: Rinka Duijndam, Amalie Frøland, Kristina Sirum Novak, Martha Barka, Kristiane Knutsen 4, Merlinda Qorraj, Lene Kristiansen Tveiten 5, Frøydis Wiik Seierstad 1, Live Rushfeldt Deila 6, Maja Magnussen 2, Lea Sigtrudur Nilsen, Hege Holgersen Danielsen, Kaja Horst Haugseng 1, Martine Wolff 2, Maren Eiken Ravndal, Guro Berland Husebø 5.

Toppscorer Fana: Aurora Hatle 6.

---