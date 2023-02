Vant med et nødskrik: – Vi er trøtte

Laget som ligger like over streken skal i utgangspunktet være en motstander et medaljejagende Sola skal ta to poeng mot, men Steffen Stegaviks mannskap måtte virkelig grave dypt onsdag.

Til pause lå de under med fire mål og det krevde en kraftanstrengelse i andre omgang for å snu det. Sola hadde noen mål på slutten av kampen, men Ravens kom seg helt opp i ryggen på tampen. Likevel klarte Sola å holde unna.

Etterpå var Live Rushfeldt Deila mest av alt veldig lettet.

– Det er veldig deilig at vi vant. Det var en tøff kamp. Vi var slitne etter helgen og har hatt et hardkjør lenge. Deilig å få det i land, selv om det ble så jevnt, sa hun til TV2.

Sola vant i helgen borte mot Podravka i European League og reiste hjem først mandag kveld. Det hele koster åpenbart. Spesielt uten en syk Kristina Novak og en gravid Camilla Herrem.

Svake før pause

Før pause så det nemlig ut som om at Sola skulle avgi poeng. Nok en gang slet laget innledningsvis.

– Vi har dessverre fått et problem med at vi er svake før pause og bedre i andre omgang. Så klarte vi å snu det, men dette var nok et bevis på det. Det er positivt at vi vant, men hadde vi vært på fra start hadde vi kanskje ikke behøvd det, sier Deila.

Ravens beste, Maja Sofie Muri, var langt nede etter at seieren glapp.

– Det er så kjedelig! Vi hadde kampen. Så ble vi feige på slutten. Det kostet oss to poeng.

Vi scoret nok framover. Det handler om det bakover, sa hun til TV2.

[ Sola med halvannen fot i kvartfinalen ]

Juling

Det hjalp neppe for et Sola som måtte grave dypt at listen ble lagt høyt av dommerne i oppgjøret. Det kjente også Live Rushfeldt Deila på.

– Jeg synes det var en tøff kamp. Jeg måtte ta mye dueller og fikk mye bank. Dommerne la seg på en linje hvor de tillot mye. Det var få frikast og tominuttere, konkluderte hun.

Sola slapp med skrekken, men det blir ikke mange dager med hvile.

Søndag står Nykøbing Falster for tur i European League i Storhallen. Om de unngår tap med 14 mål der er de klare for kvartfinale. Samtidig handler det selvsagt mest om å vinne gruppen for å få en enklere trekning i kvartfinalen.

[ Sola har ikke Europa-bonus ]

---

FAKTA

Håndball, Eliteserien kvinner

Romerike Ravens-Sola 31–32 (16–12)

Skedsmohallen, 355 tilskuere

Sola: Amalie Frøland 1, Rinka Duijndam – Guro Berland Husebø 5, Maren Eiken Ravndal, Martine Wolff 1, Kaja Horst Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten 6 (2), Frøydis Wiik Seierstad 1, Maja Magnussen 4, Kristiane Knutsen 7, Live Rushfeldt Deila 7 (1), Martha Barka, Merlinda Quorraj, Ingrid Gravdal. Hege Holgersen Danielsen.

Toppscorer Ravens: Maja Sofie Muri 8 (2).

Utvisninger: Romerike 1x2 min. Sola ingen.

---